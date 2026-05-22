Yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 26,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı birinci çeyrek Yapı İzin İstatistiklerini açıkladı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,6, daire sayısı yüzde 37,0 ve yüzölçüm yüzde 26,1 arttı.

Toplam yüzölçümün yüzde 72,8'i belediyeler tarafından verildi

2026 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen toplam yüzölçümün, yüzde 72,8'i belediyeler, yüzde 27,2'si ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 69,6 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

2026 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 30,9 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,8 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüzölçümü yüzde 3,5 arttı

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı birinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 4,8, daire sayısı yüzde 10,1 ve yüzölçüm yüzde 3,5 arttı.

Toplam yüzölçümün yüzde 82,6'sı belediyeler tarafından verildi

2026 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen toplam yüzölçümün, yüzde 82,6'sı belediyeler, yüzde 17,4'ü ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 69,8 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

2026 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 22,3 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,9 milyon m ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış yapı ruhsatı toplam yüzölçümü yüzde 26,5 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 20,2, daire sayısı yüzde 37,1 ve yüzölçüm yüzde 26,5 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki çeyreğe göre, 2026 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 0,3 azalırken, daire sayısı yüzde 2,3 ve yüzölçüm yüzde 2,7 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış yapı kullanma izin belgesi toplam yüzölçümü yüzde 4,5 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı birinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 6,2, daire sayısı yüzde 12,0 ve yüzölçüm yüzde 4,5 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki çeyreğe göre, 2026 yılı birinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 1,4 ve yüzölçüm yüzde 5,6 azalırken daire sayısı aynı kaldı. - İSTANBUL