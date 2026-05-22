2026\'da Yapı Ruhsatları Yükseldi

TÜİK, 1'inci çeyrek yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,6, daire sayısı yüzde 37 ve yüz ölçümü yüzde 26,1 arttı. Yapı ruhsatı verilen toplam yüzölçümün yüzde 72,8'i belediyeler, yüzde 27,2'si ise diğer yetkili idareler tarafından verildi. 2026 yılı 1'inci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçümü payına 30,9 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,8 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN BİNA SAYISI YÜZDE 4,8 ARTTI

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 4,8, daire sayısı yüzde 10,1 ve yüzölçümü yüzde 3,5 arttı. Yapı kullanma izin belgesi verilen toplam yüz ölçümün yüzde 82,6'sı belediyeler, yüzde 17,4'ü ise diğer yetkili idareler tarafından verildi. Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçümü payına 22,3 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,9 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.