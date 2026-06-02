2026 Hububat Fiyatları Açıklandı

02.06.2026 14:52
GTB Başkanı Akıncı, TMO tarafından 2026 dönemi hububat alım fiyatlarını ve politikalarını duyurdu.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü tarafından 2026 dönemi hububat alım ve satış fiyatları ile alım politikalarının açıklandığını bildirdi.

Ülke genelinde hububat hasadının Mayıs ayı sonu itibarıyla lokal bölgelerde başladığını kaydeden Akıncı, TMO'nun üreticilere depolama imkanı sağlamak amacıyla 21 Mayıs 2026 tarihinden itibaren taahhütname karşılığı ürün kabullerine başladığını, alımların ise 3 Haziran itibarıyla gerçekleştirileceğini ifade etti. TMO'nun bu yıl da Türkiye genelinde daha önce alım yapılan 600'ün üzerindeki noktada faaliyet göstereceğini belirten Akıncı, randevulu alım sisteminin anlaşmalı lisanslı depolar da dahil olmak üzere tüm alım noktalarında uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

2026 yılı hububat alım fiyatları kapsamında makarnalık ve ekmeklik buğdayın 1. grup ürünleri için ton başına 16 bin 750 TL, arpanın 1. grup ürünleri için ise 13 bin TL alım fiyatı belirlendiğini aktaran Akıncı, ikinci ve üçüncü grup ürünler ile düşük vasıflı ürünlerde de kademeli fiyatlandırma uygulandığını kaydetti.

Hububat piyasasında denge ve istikrarın sürdürülmesi amacıyla TMO tarafından hasat sonrası satış fiyatlarının da açıklandığını ifade eden Akıncı, 1 Ekim 2026 tarihinden itibaren makarnalık ve ekmeklik buğdayın 2. grup ürünlerinde ton başına 18 bin 500 TL, arpanın 2. grup ürünlerinde ise 14 bin TL satış fiyatı uygulanacağını belirtti.

TMO tarafından açıklanan düzenlemeler kapsamında ürün bedeli ödemelerinin teslimatı müteakip 45 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağını belirten Akıncı, lisanslı depoculuk sisteminden yararlanan üreticilere yönelik kira desteği, finansman imkanı ve çeşitli muafiyetlerin de devam ettiğini dile getirdi.

Ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden üreticilere depo kira ücret desteği sağlandığını hatırlatan Akıncı, ayrıca T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla ürün bedelinin yüzde 75'ine kadar sıfır faizli kredi kullanım imkanı sunulduğunu dile getirdi.

Üreticilerin TMO'ya ürün teslimi sırasında herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bilgilerini güncellemeleri, randevularını önceden almaları ve gerekli banka hesap işlemlerini tamamlamalarının önem taşıdığını vurgulayan Akıncı, ürünlerin ÇKS'de kayıtlı üretim miktarı kapsamında satın alınacağını belirtti.

Yeni hasat döneminin başlamasıyla birlikte tarım sektöründe yoğun bir çalışma sürecine girildiğini ifade eden Akıncı, "Toprağa emek veren, üretimiyle ülkemizin gıda arz güvenliğine katkı sağlayan tüm çiftçilerimize bereketli ve hayırlı bir hasat sezonu diliyorum. Yeni dönemin üreticilerimiz, sektörümüz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

