2026 Mayıs Bütçe Verileri: Açık Artık

Mayıs ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 384,4 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 86,2 milyar TL ve bütçe açığı 298,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 7 trilyon 334,7 milyar TL, bütçe gelirleri 6 trilyon 277,7 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 57 milyar TL olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, 2026 yılı Mayıs ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 384,4 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 86,2 milyar TL ve bütçe açığı 298,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 255,5 milyar TL ve faiz dışı açık ise 169,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe Dengesi 2026 yılı Mayıs ayı bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı denge gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer aldı.

Merkezi yönetim bütçesi 2025 yılı Mayıs ayında 235 milyar 229 milyon TL fazla vermiş iken 2026 yılı Mayıs ayında 298 milyar 223 milyon TL açık verdi. 2025 yılı Mayıs ayında 346 milyar 385 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2026 yılı Mayıs ayında 169 milyar 284 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Bütçe Giderleri Merkezi yönetim bütçe giderleri Mayıs ayı itibarıyla 1 trilyon 384 milyar 391 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 128 milyar 939 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 255 milyar 452 milyon TL olarak gerçekleşti.

2026 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 18 trilyon 978 milyar 815 milyon TL ödenekten Mayıs ayında 1 trilyon 384 milyar 391 milyon TL gider gerçekleştirildi.

Geçen yılın aynı ayında ise 1 trilyon 89 milyar 743 milyon TL harcama yapılmıştır. Mayıs ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 oranında arttı.

Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 7,4 iken 2026 yılında yüzde 7,3 oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 oranında artarak 1 trilyon 255 milyar 452 milyon TL olarak gerçekleşti.

Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 7,7 iken 2026 yılında da yüzde 7,7 oldu.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Mayıs ayı itibarıyla 1 trilyon 86 milyar 168 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 931 milyar 521 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 129 milyar 898 milyon TL oldu.

2025 yılı Mayıs ayında bütçe gelirleri 1 trilyon 324 milyar 971 milyon TL iken 2026 yılının aynı ayında yüzde 18 oranında azalarak 1 trilyon 86 milyar 168 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Mayıs ayı gerçekleşme oranı 2025 yılında yüzde 10,4 iken 2026 yılında yüzde 6,7 oldu. 2026 yılı Mayıs ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,1 oranında azalarak 931 milyar 521 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 10,7 iken 2026 yılında yüzde 6,7 oldu.

Ocak-Mayıs Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri

2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 7 trilyon 334,7 milyar TL, bütçe gelirleri 6 trilyon 277,7 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 57 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 6 trilyon 72,1 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 205,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe dengesi

Merkezi yönetim bütçesi 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde 650 milyar 302 milyon TL açık vermiş iken 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde 1 trilyon 56 milyar 999 milyon TL açık verdi. 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde 185 milyar 463 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde 205 milyar 643 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Bütçe giderleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Mayıs dönemi itibarıyla 7 trilyon 334 milyar 713 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 1 trilyon 262 milyar 642 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 6 trilyon 72 milyar 71 milyon TL olarak gerçekleşti.

2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 oranında artarak 7 trilyon 334 milyar 713 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,8 oranında artarak 6 trilyon 72 milyar 71 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Mayıs dönemi itibarıyla 6 trilyon 277 milyar 714 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 5 trilyon 304 milyar 78 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 799 milyar 344 milyon TL oldu.

2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde bütçe gelirleri 4 trilyon 689 milyar 154 milyon TL iken 2026 yılının aynı döneminde yüzde 33,9 oranında artarak 6 trilyon 277 milyar 714 milyon TL olarak gerçekleşti. 2026 yılı Ocak-Mayıs dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,4 oranında artarak 5 trilyon 304 milyar 78 milyon TL oldu. - İSTANBUL