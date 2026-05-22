2026'nın İlk 4 Ayında Şirket Kuruluşu Artışta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026'nın İlk 4 Ayında Şirket Kuruluşu Artışta

2026\'nın İlk 4 Ayında Şirket Kuruluşu Artışta
22.05.2026 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB, 2026'nın ilk 4 ayında kurulan şirket sayısının %10,1 arttığını açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yılın ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 arttığını açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Mart ayına ilişkin Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre yılın ilk 4 ayında, geçen yılın ilk 4 ayına göre; kurulan şirket sayısı yüzde 10,1 arttı. Kurulan kooperatif sayısı 23,1 azalırken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 5,9 arttı. Öte yandan yine yılın ilk 4 ayında, geçen yılın ilk 4 ayına göre; kapanan şirket sayısı yüzde 0,8, kapanan kooperatif sayısı 11,6 azaldı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 24,9 arttı.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43 artış oldu

Nisan ayında geçen yılın nisan ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 43 artarken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 1,6 azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 33,4 arttı. Yine Nisan ayında geçen seneki yanı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 19,6 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 37,5 arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 83,8 arttı.

Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 29,5 artış oldu

TOBB'un raporda bir önceki aya göre; kurulan şirket sayısı verilerine de yer verildi. Buna göre önceki aya göre; kurulan şirket sayısı yüzde 29,5 artarken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 9,5, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 23 arttı. Bir önceki aya göre; kapanan şirket sayısına bakıldığında ise yüzde 70,5 artış görülürken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 71,1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 8 arttı.

Nisan 2026'da Ardahan ilinde şirket kuruluşu gerçekleşmedi

Nisan 2026'da kurulan toplam 10 bin 853 şirketin bin 17'si anonim şirket, 9 bin 835'i limited şirket oldu. Aynı ay içinde 127 kooperatif kurulurken, şirketlerin yüzde 36,3 İstanbul, yüzde 10,2 Ankara, yüzde 5,6 İzmir'de kurulmuştur. Nisan ayında şirket kuruluşu gerçekleşmeyen tek il ise Ardahan oldu.

Nisan 2026'da kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, yüzde 4,7 oranında arttı.

Yıl içerisinde toplam 40 bin 288 şirket ve kooperatif kurulurken bu şirketlerin . Bu dönemde kurulan toplam 35.968 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 74,1'ini, 3 bin 810 anonim şirket ise yüzde 25,9'unu oluşturmaktadır.

Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında arttı

Yıl içerisinde yılında toplam 40 bin 288 şirket ve kooperatif kurulurken bu dönemde kurulan şirketler 35 bin 968 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 74,1'ini, 3 bin 810 anonim şirket ise yüzde 25,9'unu oluşturdu. Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında arttı.

Nisan 2026'da şirket ve kooperatiflerin 3 bin 838 adedi toptan ve perakende ticaret, bin 624 adedi inşaat ve bin 331 adedi imalat sektöründe kuruldu. Nisan 2026'da kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 784 adedi inşaat, 319 adedi toptan ve perakende ticaret, 112 adedi imalat faaliyetleri sektöründe faaliyet gösterdi.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; bin 121 adedi toptan ve perakende ticaret, 451 adedi imalat, 282 adedi inşaat faaliyetler sektöründe yer aldı. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 613 adedi toptan ve perakende ticaret, 398 adedi inşaat, 238 adedi imalat faaliyetleri sektöründe yer aldı.

Nisan 2026'da kurulan anonim şirketlerin ortaklarının yüzde 14,6'sı kadın girişimci

Nisan 2026'da kurulan şirket türüne göre ortaklar arasındaki kadın girişimci oranı anonim şirketlerde yüzde 14,6 limited şirketlerde yüzde 16,9 kooperatiflerde ise yüzde 29,5 oldu. Gerçek kişi ticari işletmelerin ise yüzde 12,8'i kadın girişimciler tarafından kuruldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2026'nın İlk 4 Ayında Şirket Kuruluşu Artışta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğluna aldığı forma canından ediyordu Öldüresiye dövüldü Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü
Selin vurduğu ABD’de kabus anları Otobüsten inerken akıntıya kapıldı Selin vurduğu ABD'de kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı
Kilosu 12 bin TL’den satılıyor ’Topraktaki altın’ın hasadı başladı Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
Tokat sele hazırlanıyor 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar
EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti
Bu kadarı da fazla artık Tüpraş Stadyumu’na yapılana tepki yağıyor Bu kadarı da fazla artık! Tüpraş Stadyumu’na yapılana tepki yağıyor

11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
10:24
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu Gülistan’ın neden öldürüldüğünü anlattı
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı
10:22
Özgür Özel, CHP MYK’yı yeniden toplantıya çağırdı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 11:37:11. #7.13#
SON DAKİKA: 2026'nın İlk 4 Ayında Şirket Kuruluşu Artışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.