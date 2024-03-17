2050'de Küresel Doğal Gaz Üretimi Yüzde 32 Artacak

Küresel piyasalarda artan gaz talebini karşılamak için üretimin 2022'ye kıyasla 1,3 trilyon metreküp artarak 2050'de 5,3 trilyon metreküpe ulaşması bekleniyor.
Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) "2050 Görünüm" raporuna göre, 2050'de küresel doğal gaz üretimi 2022'ye kıyasla yüzde 32 artacak.
Doğal gaz üretiminin 2030'a kadar yıllık yüzde 1,4 büyümesi, 2030'larda yüzde 1,1 ve 2040'larda yüzde 0,5'e kadar düşmesi bekleniyor.
Küresel piyasalarda artan gaz talebini karşılamak için üretimin 2022'ye kıyasla 1,3 trilyon metreküp artarak 2050'de 5,3 trilyon metreküpe yükselmesi öngörülüyor.
Doğal gaz üretimi küresel piyasalarda 2022'de 4 trilyon metreküp olarak hesaplanırken, bölgesel üretimdeki değişiklikler dikkati çekti. Orta Doğu ve Kuzey Amerika gaz üretim kapasitelerini artırırken, Asya Pasifik ve Avrupa'da nispeten mütevazı bir büyüme yaşandı.
Latin Amerika'nın üretimi sabit kalırken, Afrika'nın gaz üretiminde hafif düşüş, Avrasya gaz üretim seviyelerinde önemli düşüş kaydedildi.
Orta Doğu'daki gaz üretimi yüzde 2,2'lik artışla 2022'de 685 milyar metreküpe yükseldi, İran ve Suudi Arabistan bu büyümeye öncülük etti. Orta Doğu, 2022'de küresel doğal gaz üretiminin yüzde 17'sine katkıda bulundu.
Benzer şekilde, Kuzey Amerika gaz üretiminde yüzde 6 artış kaydederek 1 trilyon 160 milyar metreküpten 1 trilyon 230 milyar metreküpe yükseldi. Söz konusu büyüme temel olarak ABD'de çıkarılan kaya gazından kaynaklandı.
Kuzey Amerika yüzde 30,6 pay ile küresel gaz üretiminde en büyük paya sahip bölge oldu.
Asya Pasifik bölgesinde de gaz üretimi yaklaşık 12 milyar metreküp artarak 2022'de 650 milyar metreküpe ulaştı ve yıllık yüzde 1,8'lik bir büyümeyi yansıttı. Bu artışa Çin öncülük etti ve 11 milyar metreküplük ilave katkı sağladı.
Avrupa'nın üretimi de yüzde 3,8 artışla 213 milyar metreküpe ulaştı ve bu da dünya gaz üretiminin yüzde 5,3'üne denk geldi. Avrupa'daki üretim artışı, Hollanda'da gözlemlenen önemli düşüşü fazlasıyla telafi eden Norveç ve Birleşik Krallık'taki üretim artışına bağlandı.
Avrasya, yüzde 9,7'ye karşılık gelen 90 milyar metreküple doğal gaz üretiminde en fazla düşüşü kaydetti. Bölgede, bu dönemde toplam 835 milyar metreküp doğal gaz üretimi yapıldı. Bu düşüş, ağırlıklı olarak Rus gaz üretimindeki azalmayla açıklandı. Avrasya, 2022'de küresel doğal gaz üretiminin yüzde 20,7'sini oluşturdu.
En çok rezerv Orta Doğu'da
GECF verilerine göre, küresel kanıtlanmış doğal gaz rezervlerinin toplamı 205 trilyon metreküp olarak hesaplandı.
Buna göre, Orta Doğu 83 trilyon metreküp doğal gazla küresel piyasanın en büyük rezerv sahibi oldu. Bunu, 66 trilyon metreküple Avrasya izledi. Bu iki bölge birlikte dünya gaz rezervlerinin yüzde 73'ünü oluşturdu.
Doğal gaz rezervlerinde 1980'den 2011'e kadar istikrarlı artış, 2022'ye kadar istikrarlı ilerleme gözlendi.
Bu dönemde, rezervlerdeki artış özellikle derin su alanları gibi zorlu ortamlarda daha önce erişilemeyen gaz sahalarının işletilmesini kolaylaştıran teknolojik ilerlemelerle birlikte arama ve üretime yapılan yatırımların artmasına bağlandı.
Ayrıca, daha hassas arama teknolojilerinin geliştirilmesi, gaz sahalarının doğru şekilde tanımlanmasına önemli ölçüde katkıda bulundu.
Konvansiyonel olmayan kaynakları da kapsayacak şekilde bakıldığında, 2010 ile 2022 arasında keşfedilen toplam hacmin 36 trilyon metreküpe ulaşarak 2010 ile 2019 arasındaki kümülatif küresel doğal gaz üretimini aştığı kaydedildi. Bununla birlikte, bu doğal gaz hacminin sadece 18 trilyon metreküpü geliştirilerek üretime alındı.
Son Dakika › Ekonomi › 2050'de Küresel Doğal Gaz Üretimi Yüzde 32 Artacak - Son Dakika
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yoldaki en önemli adım olduğunu ifade etti. Palandöken ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 109. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde'nin Çamardı ilçesinde doğal gaz hattı döşeme çalışmalarının başladığını duyurdu. Uzkurt, ilçenin modern ve konforlu bir yaşam standardına kavuşması için önemli adımlar attıklarını belirtti. Çamardı halkının en kısa zamanda doğal gaz kullanmaya başlayacağını ifade eden Uzkurt, sobaların artık atılacağını ve hemşehrilerinin hayat konforunun artırılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle gıda sektöründe fiyat ve hijyen denetimlerini artırdı. Unlu mamullerden et ürünlerine kadar birçok gıda sektöründe denetimler gerçekleştirildi. Ekipler, vatandaşların daha sağlıklı ve ucuz gıda tüketmesi için denetimlerin devam edeceğini bildirdi.
Adana, zengin bitki örtüsü ve verilen desteklerle bal üretiminde Türkiye ikincisi oldu. 2 bin 146 balcıya toplam 25 milyon 75 bin 480 lira destek sağlandı. Kentte 500 bin kovanda yapılan üretimle 2023 yılında 12 bin 900 ton bal üretildi.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde kurulan işletmede ormandan eğitimli köpekler tarafından toplanan trüf mantarından konserve, yağ ve sos gibi 20 çeşit ürün üretiliyor. Trüf mantarını toplayan kişi sayısının az olması, zor yetişmesi ve az bulunmasından dolayı değerli olduğunu vurgulayan işletme müdürü Selçuk Argun, gelecek yıllarda Avrupa ülkelerine ihracat yapmayı hedeflediklerini belirtti.
Çin'in otomobil ihracatı, 2024 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,5 artış gösterdi. Binek araç ihracatı yüzde 31,5 artarken, ticari araç ihracatı yüzde 25,9 arttı. Ayrıca, Çin bu dönemde yıllık yüzde 7,5 artışla 182.000 adet yeni enerjili araç ihraç etti.
Eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın hayatı, 'Fırtınalı Bir Yaşamöyküsü' başlıklı kitapla okuyucularla buluştu. Kitapta, Çağlar'ın çocukluk ve gençlik yılları, siyasete girişi, bakanlık yaparken yaşadıkları, NTV'nin kuruluşu ve Türk-Rus ilişkilerine katkıları anlatılıyor. Çağlar'ın hayatına ışık tutacak belgeler de kitapta yer alıyor.
Merkez Bankası'nın faiz toplantısında faiz artışı beklenmiyor ancak seçim sonrası faiz artışı için sinyal vermesi gerekiyor. Piyasalardaki paniğin devam etmesi ve döviz talebinin canlılığını koruması, faiz artışının gerekliliğini gösteriyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?