Üye Girişi
21 bin lira maaş farkını KDK'nın girişimleriyle aldı - Son Dakika

21 bin lira maaş farkını KDK'nın girişimleriyle aldı

08.01.2022 11:51
21 bin lira maaş farkını KDK'nın girişimleriyle aldı

İstanbul'dan Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK), iki yıl boyunca maaşında düşüş olmaması gerekirken hak kaybına uğradığı için başvuran vatandaş, 21 bin lira maaş farkını KDK'nın girişimleriyle aldı.

İstanbul'dan Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK), iki yıl boyunca maaşında düşüş olmaması gerekirken hak kaybına uğradığı için başvuran vatandaş, 21 bin lira maaş farkını KDK'nın girişimleriyle aldı.

İstanbul'dan KDK'ya başvuruda bulunan bir vatandaş, hizmetli olarak görev yapmakta iken İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne idari destek personeli olarak atamasının yapıldığını ve Ağustos 2021 tarihinde devlet hastanesinde göreve başladığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında atamasının yapıldığını söyleyen başvurucu, iki yıl boyunca maaşında düşüş olmaması gerekirken, maaşının yanlış hesaplanarak maddi hak kaybına uğradığını ve maaşının düştüğünü bildirdi.

Başvurucu, iki yıl boyunca maaş düşüşü olmayacak şekilde maaşının yeniden hesaplanması ve eksik olarak verilen maaş farklarının tarafına ödenmesi için ombudsmanın kapısını çaldı. Başvurucunun sorununu çözüme kavuşması için harekete geçen KDK, ilgili yerler ve yetkililerle görüşmeler ve yazışmalar yaptı.

KDK'nın yaptığı girişimler neticesinde, başvuranın maaşı tekrar hesaplandı ve bu kapsamda başvurana geçmişe ait maaş farkı olarak toplamda 21 bin TL ödeme yapıldı. - ANKARA

YORUMLAR
500

Kamu Denetçiliği Kurumu, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 21 bin lira maaş farkını KDK'nın girişimleriyle aldı - Son Dakika Ekonomi


Ne oluyor bu liselilere? Bu kez Diyarbakır'da liseliler arasında meydan muharebesi Ne oluyor bu liselilere? Bu kez Diyarbakır'da liseliler arasında meydan muharebesi         
11:55
Gol makinesine Acun piyangosu vurdu! Hull City yakın takibe aldı Gol makinesine Acun piyangosu vurdu! Hull City yakın takibe aldı         
11:50
Sabah işe giderken korkunç manzarayla karşılaştı! Kurtların parçaladığı köpekten geriye sadece kafatası kaldı Sabah işe giderken korkunç manzarayla karşılaştı! Kurtların parçaladığı köpekten geriye sadece kafatası kaldı         
11:40
Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"         
11:06
Ankara'da kadın cinayeti! 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde tartıştığı eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü Ankara'da kadın cinayeti! 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde tartıştığı eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
10:11
Kazakistan'da sular durulmuyor! Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı Kazakistan'da sular durulmuyor! Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı         
09:36
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13

Son Dakika Haberleri
11:53 Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım
11:50 Gol makinesine Acun piyangosu vurdu! Hull City yakın takibe aldı
11:45 TESK Başkanı: Dar gelirlilerin yükünün azaltılması için gıda ürünlerinde KDV yüzde 1 olsun
11:37 O ilçe 7. kez taşınıyor! Baraj suları altında kalacak
11:23 Beşiktaş'ın yıldızı paylaşılamıyor! Dünyanın en zengin kulübü de peşinde
11:18 Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi: Mayıs-Haziran gibi tamamlanacak
11:05 Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"
11:04 Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı
10:50 Bakan Bilgin'e soruldu: 2.500 TL emekliye yeter mi? Cevabı "Elbette yetersiz" oldu
10:45 Alişan'ın eşi Buse Varol'dan "Kocadan zengin olmak nasıl bir şey" sorusuna cevap: En büyük zenginliğim evlatlarım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 11:58:18. #1.13#
SON DAKİKA: 21 bin lira maaş farkını KDK'nın girişimleriyle aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement