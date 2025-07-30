23 Yaşında Normal Doğum Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

23 Yaşında Normal Doğum Yaptı

30.07.2025 10:18
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Zeynep Sude, 123 kg ile başladığı gebeliğini komplikasyon yaşamadan normal doğumla tamamladı.

Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde takip edilen 22 yaşındaki Zeynep Sude, 123 kilogramla başladığı gebeliğini herhangi bir komplikasyon yaşamadan tamamlayarak normal doğumla anne oldu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yaşayan 22 yaşındaki Zeynep Sude, gebeliğini öğrendiğinde Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tamella Taghiyeva'nın takibine alındı.

Diyetisyen desteğiyle sürdürülen süreçte bebek gelişimi haftasına uygun ilerledi ve yapılan tetkiklerde herhangi bir metabolik hastalığa rastlanmadı. Gebelik boyunca düzenli kontrol altında tutulan anne adayı, 36. haftada kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Doğumun başladığı tespit edilen Sude, 24 saat süren sürecin ardından 2 kilo 990 gram ağırlığında bir bebek dünyaya getirdi.

"Tüm takipler boyunca hem bebek hem de anne sağlıklıydı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tamella Taghiyeva, kilolu olmanın tek başına normal doğuma engel oluşturmadığını belirterek, doğru planlama ve düzenli takip ile sürecin sağlıklı şekilde yönetilebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Amaçlarının bu süreçte annenin 6-7 kilogramdan fazla almamasını sağlamak olduğunu kaydeden Taghiyeva, annenin gebelik boyunca 14 kilo aldığını aktardı.

Taghiyeva, "Yine de bu artış kontrollü ilerledi ve sağlık açısından herhangi bir risk oluşturmadı. Zeynep Sude, 36'ncı haftada kasık ağrıları şikayetiyle bize geldi. Muayenede doğumun başladığı anlaşıldı. Ancak bebeğin baş seviyesi henüz doğum kanalına inmemişti. Takibe alınan anne adayının doğum süreci 24 saat sürdü. Tüm takipler boyunca hem bebek hem de anne sağlıklıydı." değerlendirmelerini yaptı.

Süreç sonunda 2 kilo 990 gram sağlıklı bir bebeğin dünyaya geldiğini ifade eden Taghiyeva, "Ne iri ne küçük bir bebekti, her şey doğum haftasına uygundu. Annesi de doğumu sorunsuz atlattı." ifadelerini kullandı.

Taghiyeva, obezitenin tek başına normal doğuma engel bir durum olmadığını vurgulayan Taghiyeva, "Bebek aşırı iri değilse, pozisyonu uygunsa ve annenin doğum kanalında anatomik bir engel yoksa kilolu olmak doğuma engel değildir." yorumunda bulundu.

Taghiyeva, eğer gebelik planlanıyorsa kilo kontrolünün en ideali olduğunu belirterek, "Gebeliğe fazla kiloyla başlanması, bu sürecin kontrolsüz ilerleyeceği anlamına gelmez. Hekim takibinde, diyetisyen desteğiyle, tüm tetkiklerin düzenli yapılmasıyla her şey yolunda gider." ifadelerine yer verdi.

Zeynep Sude ise kilolu olduğu için sezaryenle doğum yapacağını düşündüğünü belirterek, "Ama doktorum beni hep teşvik etti. Sancılar zordu ama iyi ki normal doğum yapmışım. Korktuğum gibi olmadı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Lokman Hekim Üniversitesi, Normal Doğum, Diyetisyen, Ekonomi, Ankara, Sağlık, Kadın, Son Dakika

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