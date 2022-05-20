24 yıldır trafiğe çıkmayan 1991 model Tofaş, 250 bin liraya satıldı - Son Dakika
Üye Girişi

24 yıldır trafiğe çıkmayan 1991 model Tofaş, 250 bin liraya satıldı

20.05.2022 11:00

Türkiye'nin en çok tercih edilen araçları arasında yer alan Tofaş rekor fiyata Kırıkkale'de satıldı. Fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan 1991 model 7 bin kilometredeki otomobil, 250 bin lira satış bedeliyle yeni sahibini buldu.

Türkiye'nin en çok tercih edilen araçlarından biri olan Tofaş'ın Doğan L model otomobili rekor fiyattan satıldı. Dış görünümü, iç tasarımı ve motoru adeta fabrikadan çıktığı gibi duran otomobil, 250 bin lira satış bedeliyle yeni sahibini buldu. Araç piyasasına bir dönem damgasını vurmuş ve günümüzde ise eşine nadir rastlanan 7 bin 779 kilometredeki 1991 model otomobil, 24 yıldır trafiğe çıkartılmıyor. Lastiklerinin yere değmemesi için de sehpa üzerinde tutuldu. Ankara'da galericilik yapan Sedat Oymak, 250 bin liradan satın aldığı otomobilini koleksiyonunda sergileyeceğini söyledi.

"TÜRKİYE'DEKİ TEK SIFIR ARAÇ OLDUĞU İÇİN O PARAYI VERDİK"

Eski araba meraklısı olduğunu belirten Oymak, "Aynı araçların Murat 131 Murat 124 serisi var bizde. Onların yanına da bunları almaya karar verdik. Sağ olsun Fatih kardeşimiz de bizi kırmadı. Koleksiyonumuza bir araç daha kattık. Biz eskiden beri bu arabaların sevdalısıyız. Bu arabanın da sıfır olması bizi çok cezbetti. Fiyat olarak bu arabayı 250 bin liraya aldık. Araba fiyatlarının baya bir yükselmesinden dolayı gönül istiyor ki daha ucuz almak ama emsali ve benzeri olmadığı için Türkiye'deki tek sıfır araç olduğu için o parayı verdik" dedi.

"250 BİN LİRAYA VERDİK ARACI DOSTANE BİR TİCARET OLDU"

Fatih Yunus Güzel ise "Dostumuzu kıramadık. O da bizim gibi arabanın değerini bilen bir insan. Bizden daha önce arabacı ağabeyimiz. Otururken biran da 'ben arabamı alacağım' dedi. Bizde kıramadık güle güle hayrını görsün. 250 bin liraya verdik aracı dostane bir ticaret oldu. Yoksa değeri biçilecek bir araç değil ama değerini bilen bir insana gittiği için fiyat da ikinci planda kaldı. Dostane bir biçimde 250 bin liraya sattık. Ankara'ya gitti, Sedat Oymak ağabeyimize gitti. Kendi araba koleksiyonuna bunu da kattı. Onda da çok güzel değerli arabalar var. Allah yerine yakıştırsın" diye konuştu.

"FABRİKADAN ÇIKTIĞI GİBİ BİR ARAÇ"

Doğan-L aracının 7 bin 779 kilometrede olduğunu anlatan Güzel, "Hata, boya, ezik, çizik yok. Fabrikadan çıktığı gibi bir araç yaklaşık bir buçuk yıldan beri de bendeydi. İçeride sehpanın üzerinde yatıyordu sıfır araç neyse o. Bir yerinde hata, kusur, deformasyon yok. Aracına a'dan z'ye kefilim" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Tesla Supercharger'ların kapısı tüm elektrikli otomobillere açılıyor! Türkiye'de olur mu? Tesla Supercharger'ların kapısı tüm elektrikli otomobillere açılıyor! Türkiye'de olur mu? Antalya'da nostaljik araçların sergilendiği 'Araç Müzesi' açıldı Antalya'da nostaljik araçların sergilendiği 'Araç Müzesi' açıldı
Kaynak: İHA

Otomobil, Türkiye, Tragger, Tofaş, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 24 yıldır trafiğe çıkmayan 1991 model Tofaş, 250 bin liraya satıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Mahkum dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Fırat, suçsuz yere hapse girecek Hacı'yı kurtarmak için hangi adımı atacak?
11:22 20 Mayıs'ta dolar 15,98'den alıcı buluyor
11:18 İçişleri Bakanı Soylu'dan sığınmacı açıklaması: 502 bin sığınmacı gönüllü olarak ülkesine döndü
11:17 Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler yaşandı? Nalan babasının kim olduğunu öğrenebildi mi?
11:08 Çok konuşulacak iddia! Koç ailesi hakkındaki tweet'i Murat Ongun mu attı?
11:01 Borussia Dortmund, Salih Özcan'ı transfer edecek! 10 milyon euro ödenecek
10:58 AK Parti eski milletvekili Bakır'dan bomba sığınmacı iddiası: MİT kaynaklarına göre vatandaşlık alan sığınmacıların sayısı 8 milyon 800 bin
10:50 Eskişehir'deki define cinayetinde karar! Hem 25 yıl hapis hem de para cezası verildi
10:42 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler yaşandı? Hakan'ın sakladığı sırrı öğrenen Züleyha ne yapacak?
10:28 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dün akşam yayınlandı: Don Diego, kardeşi Pedro'nun intikamını nasıl aldı? Barbaros kardeşleri yıkan gelişme ne oldu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 11:34:46. #1.12#
SON DAKİKA: 24 yıldır trafiğe çıkmayan 1991 model Tofaş, 250 bin liraya satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement