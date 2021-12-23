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25 Aralık kurtuluş spor organizasyonları coşkuyla yapıldı - Son Dakika

25 Aralık kurtuluş spor organizasyonları coşkuyla yapıldı

23.12.2021 14:28
25 Aralık kurtuluş spor organizasyonları coşkuyla yapıldı

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından kurumlar arası işbirliği ile organize edilen Geleneksel Kurtuluş Kupası Spor etkinlikleri, 4 farklı branşta çocuk ve genç yaşta binlerce sporcu öğrenciyi ağırladı.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından kurumlar arası işbirliği ile organize edilen Geleneksel Kurtuluş Kupası Spor etkinlikleri, 4 farklı branşta çocuk ve genç yaşta binlerce sporcu öğrenciyi ağırladı.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen; 44. Geleneksel Satranç Kurtuluş Kupası, 8. Geleneksel Basketbol Kurtuluş Kupası, 2. Geleneksel 3x3 Basketbol Kurtuluş Kupası, 4. Geleneksel Futbol Kurtuluş Kupası ile Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği organizasyonlarına toplamda 148 farklı okul takımından bin 592 sporcu katıldı. Farklı forma renklerine sahip sporcuların; yeşil sahalarda, parke üzerinde ve akıllı hamlelerin ardı ardına yapıldığı tahtalarda centilmence mücadele ettiği organizasyonlarda Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, büyük bir coşkuyla kutlandı. Tribünlerin büyük ilgi gösterdiği organizasyonların ödül töreninde dereceye giren okulların öğrencileri büyük mutluluk yaşadılar.

"Zaferi anlatmaya önem veriyoruz"

"Bu 100'den Gaziantep" sloganı ile düzenlenen Geleneksel Kurtuluş Kupası Spor Etkinlikleri sonrasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, etkinliklerin kuruluşun ruhuna ve ecdadın eşsiz kahramanlığına yakışır bir şekilde düzenlendiğini söyledi. Başkan Fadıloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü, farklı yaş gruplarında binlerce öğrencinin katılımıyla düzenlemiş olduğumuz organizasyonlarla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Basketbol, futbol, satranç ile akıl ve zeka oyunları branşlarında kurumlar arası işbirliği ile düzenlenen müsabakalarda sporcularımız eğlendi, öğrendi ve yeteneklerini sergileme fırsatı elde ettiler. Kuruluşun ruhuna ve ecdadın eşsiz kahramanlığına yakışır bir şekilde düzenlenen organizasyonlarda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor. Katılımcı tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu organizasyonlar, aynı zamanda sporcularımızın milli ve manevi duygularının pekişmesini de sağlıyor. Bugün, bu topraklar üzerinde rahatça hayatımızı sürdürebiliyorsak bu durum, şanlı ecdadımızın kahramanlıkları sayesindedir. Bu kahramanlığı her fırsatta öğrencilerimize hatırlatmaya, kutlu zaferi anlatmaya büyük önem veriyoruz. Sporcularımız, saha içi ve saha dışındaki davranışlarıyla sporcu kimliğine oldukça yakışır bir görüntü çizdiler." - GAZİANTEP

25 Aralık kurtuluş spor organizasyonları coşkuyla yapıldı
25 Aralık kurtuluş spor organizasyonları coşkuyla yapıldı
25 Aralık kurtuluş spor organizasyonları coşkuyla yapıldı
25 Aralık kurtuluş spor organizasyonları coşkuyla yapıldı

Şehitkamil, Gaziantep, basketbol, Futbol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 25 Aralık kurtuluş spor organizasyonları coşkuyla yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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