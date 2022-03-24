27. Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı açıldı - Son Dakika
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27. Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı açıldı

24.03.2022 23:00

Söke Genç İşadamları Derneği (SÖGİAD) tarafından 27'ncisi düzenlenen Söke Tarım, Sanayi, Ticaret Sergi ve Panayırı törenle açıldı.

Söke Genç İşadamları Derneği (SÖGİAD) tarafından 27'ncisi düzenlenen Söke Tarım, Sanayi, Ticaret Sergi ve Panayırı törenle açıldı.

SÖGİAD Başkanı Burak Semerci, Söke Tariş sahasında düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, fuara katılanlara teşekkür etti.

Söke'nin tanıtımı ve ticari markası için 1995 yılından bu yana çalıştıklarını belirten Semerci, "Sökelilere yakışan bir oluşum oluşturmayı başardık. Yaklaşık 11 bin metrekare üzerinde yapılan organizasyonumuzun Söke'ye, Aydın'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Başta Kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney olmak üzere Söke Belediyesi ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaymakam Güney de fuarın çiftçilere ve katılımcılara hayırlı olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Fuardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Güney, "Burada satılan ürünlerin ülkemizde ve ilçemizde üretiliyor olması son derece sevindiren bir gelişmedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Salih Devrim, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Aydın İl KOSGEB Müdürü Sadullah Dülger, Sökeli STK temsilcileri, siyasi parti başkanları, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

27. Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı açıldı
27. Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı açıldı
27. Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı açıldı

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Ticaret, Aydın, Tarım, Söke, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 27. Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı açıldı - Son Dakika


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