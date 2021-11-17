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3 bin 440 bin ton fındık ihraç edildi - Son Dakika

3 bin 440 bin ton fındık ihraç edildi

17.11.2021 10:45
3 bin 440 bin ton fındık ihraç edildi

DÜZCE (İHA) – Fındık sezonunun sona ermesi, üreticilerin fındıklarını satmasının ardından Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine Ekim ayı içerisinde ihraç edilen fındık rakamları belli oldu.

DÜZCE (İHA) – Fındık sezonunun sona ermesi, üreticilerin fındıklarını satmasının ardından Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine Ekim ayı içerisinde ihraç edilen fındık rakamları belli oldu. Buna göre Düzce'de 3 bin 440 ton 900 kilogram fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Düzce'de yaz aylarının son zamanlarından ekim ayının ilk haftalarına kadar devam eden fındık hasadının ardından üreticiler patoz işlemlerinin ardından fındıklarını tüccarlara sattı. Tüccarlarda fındıklarda yapılan işlemlerin ardından Ekim ayı içerisinde ihracatlarını gerçekleştirdi. Avrupa Birliği ülkelerine ihracat öncesinde Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince firmalara ihracat belgeleri düzenlendi. Bu kapsamda Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine 3 bin 440 ton 900 kilogram fındık ihracatı yapılması için 188 ayrı sertifika düzenlendi. - DÜZCE

3 bin 440 bin ton fındık ihraç edildi

Avrupa Birliği, Fındık, Düzce, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 3 bin 440 bin ton fındık ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 3 bin 440 bin ton fındık ihraç edildi - Son Dakika
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