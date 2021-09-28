Üye Girişi
3 günde 6 binden fazla öğrenci başvurdu! Mansur Yavaş "Üniversite Ankara'da okunur" sözünün hakkını verdi - Son Dakika

3 günde 6 binden fazla öğrenci başvurdu! Mansur Yavaş "Üniversite Ankara'da okunur" sözünün hakkını verdi

28.09.2021 11:38

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Üniversite Ankara'da okunur" sözleriyle çağrı yaptığı öğrenciler için elini taşın altına soktu. Yavaş, üniversiteyi okumak için Başkent'e gelen ancak konaklama sorunu yaşayan öğrencileri; Şefkat Evleri, kiralanan otel ve yurtlara yerleştirmeye başladı. Yavaş'ın başlattığı projeye yoğunluk fazla, 3 günde 6 bin öğrenci başvurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrenci dostu uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Yavaş, "Üniversite Ankara'da okunur" çağrısının ardından üniversiteyi kazanarak Başkent'e gelen öğrencilerin en temel ihtiyaçlarının başında yer alan barınma sorununu da çözmek için Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarını seferber etti.

Ankara'ya üniversite okumak için gelen ancak kalacak yer sorunu yaşayan öğrencilerle kayıt işlemlerinin yapıldığı Konferans Salonu'nda bir araya gelen Yavaş, "İnşallah kimseyi açıkta bırakmayacağız. Belediyenin diğer işlerini bir kenara bıraktık önceliğimiz öğrencilerimiz. Bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi de sizin anne ve babanızdır" dedi.

ÜÇ GÜNDE 6 BİNDEN FAZLA BAŞVURU

Geçici konaklama işlemleri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Zabıta Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülürken, 3 günde 6 binden fazla başvuru yapıldı.

Gelen yoğun talep üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ'de karşıladığı birçok öğrencinin dışında Başkent 153 üzerinden başvuruda bulunarak Ankara'ya gelen öğrencileri Konferans Salonu'nda ağırlayarak kayıt işlemlerini yapıyor. Başkent'teki tarihi ve kültürel yerler başta olmak üzere ulaşım hakkında bilgilendirilen öğrenciler; Şefkat Evleri, kiralanan otel ve yurtlara Büyükşehir Belediyesinin araçlarıyla götürülerek yerleştiriliyor.

"BUNDAN SONRA ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE SİZİN ANNE VE BABANIZDIR"

Konferans Salonu'nda öğrenci ve velilerle sohbet eden Yavaş, Başkent'te okumaya gelen ve barınma sorunu olan öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ankara'daki bütün oteller, yurtlar veya yurt olabilecek yerlerin hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Belediyemizin elinde olan yerleri de tamamlamaya çalışıyoruz. İnşallah kimseyi açıkta bırakmayacağız. Gençlerimizle bundan sonra da irtibatta olmaya devam edeceğiz. Çünkü belediye bir şehrin hem annesi hem de babasıdır. Anne ve babalarınız bizlere emanet etti sizleri. Bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi de sizin anne ve babanızdır. Sadece yurt, barınma sorunu değil bundan sonra eğitim hayatınızda da herhangi bir sıkıntı yaşarsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Biz gençlerden sadece başarı bekliyoruz. Sorun giderilinceye kadar çocuklarımızın sıkıntılarıyla ilgileneceğiz. Buradaki hiçbir arkadaşımız başka işle ilgilenmiyor. Belediyenin diğer işlerini bir kenara bıraktık önceliğimiz öğrencilerimiz."

3 günde 6 binden fazla öğrenci başvurdu! Mansur Yavaş Üniversite Ankara'da okunur sözünün hakkını verdi

Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Üniversite, Ankara, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 3 günde 6 binden fazla öğrenci başvurdu! Mansur Yavaş 'Üniversite Ankara'da okunur' sözünün hakkını verdi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Bakan Soylu, Erdoğan'ın 11:37 Bakan Soylu, Erdoğan'ın "Barınamıyoruz eylemine katılanların bir kısmı öğrenci değil" sözleri üzerine rakamları paylaştı Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı 11:30 Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı Dikkat her an ceza kesilebilir! 5 milyon kişi scooter kullanıyor ama yeni düzenlemelerden haberleri olmadan 11:07 Dikkat her an ceza kesilebilir! 5 milyon kişi scooter kullanıyor ama yeni düzenlemelerden haberleri olmadan
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı 10:47 Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış 10:44 Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor 10:18 TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor
Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi 10:02 Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu 09:08 Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu

Son Dakika Haberleri
11:38 3 günde 6 binden fazla öğrenci başvurdu! Mansur Yavaş "Üniversite Ankara'da okunur" sözünün hakkını verdi
11:37 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin haberleri
11:37 Bakan Soylu, Erdoğan'ın "Barınamıyoruz eylemine katılanların bir kısmı öğrenci değil" sözleri üzerine rakamları paylaştı
11:30 Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı
11:13 Apple'in tanıtımını yeni yaptığı iPad Mini'de ekran krizi meydana geldi
11:12 TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'dan Volkan Demirel'e resmi teklif
11:10 Son dakika! Gram altının fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
11:07 Dikkat her an ceza kesilebilir! 5 milyon kişi scooter kullanıyor ama yeni düzenlemelerden haberleri olmadan
10:47 Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
10:44 Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi
Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin haberleri Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin haberleri         
11:38
"Ajax, Beşiktaş'ı 9-0 yenebilir" diyen Altaylı Kappel özür videosu paylaştı: Lafım çarpıtıldı, dava açacağım         
11:34
TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'dan Volkan Demirel'e resmi teklif TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'dan Volkan Demirel'e resmi teklif         
11:12
17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde "Mavi balina" şüphesi üzerinde duruluyor         
10:52
Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi         
10:45
Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi         
10:34
Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu         
10:03
Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar         
10:00
İçerde ve Çukur'un senaristleri yazdı! Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'tan ilk fragman geldi! İçerde ve Çukur'un senaristleri yazdı! Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'tan ilk fragman geldi!         
08:50
Bayraktar TB2, İsrail'i tedirgin etti! Hükümet yetkililerine Bayraktar TB2, İsrail'i tedirgin etti! Hükümet yetkililerine "Teknik limitleri kaldırın" çağrısı yapıldı         
07:55
Son dakika! Koronayla mücadelede için 2 önemli adım: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası Son dakika! Koronayla mücadelede için 2 önemli adım: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası         
07:51
Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu         
19:15
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
19:11
Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar         
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 11:48:50. #1.11#
SON DAKİKA: 3 günde 6 binden fazla öğrenci başvurdu! Mansur Yavaş "Üniversite Ankara'da okunur" sözünün hakkını verdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement