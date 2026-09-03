3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Kongresi Halep’te toplanıyor: Suriye ekonomisine yeni yol haritası - Son Dakika
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3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Kongresi Halep’te toplanıyor: Suriye ekonomisine yeni yol haritası

3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Kongresi Halep’te toplanıyor: Suriye ekonomisine yeni yol haritası
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14 ülkeden 77 akademisyenin katılımıyla 14-15 Eylül tarihlerinde Halep’te düzenlenecek 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Kongresi, Suriye ekonomisinin yeniden inşası ve sürdürülebilir büyüme politikaları için kritik bir dönüm noktası olacak. El-Bab İİBF Dekanı Prof. Dr. İbrahim Arslan, kongrenin bölge geleceğine yön verecek stratejik bir yol haritası sunacağını vurguladı.

Dijitalleşen dünyada ülkelerin daha dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı bölgesel kalkınma politikaları geliştirmesi stratejik bir önem kazanırken, bölge ekonomisinin geleceğini şekillendirecek kritik bir adım atılıyor. 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Kongresi, 14-15 Eylül tarihlerinde Suriye’nin Halep şehrinde gerçekleştirilecek.

14 ÜLKEDEN 77 BİLDİRİ İLE YOĞUN KATILIM

Kongreye uluslararası alanda büyük bir ilgi gösteriliyor. 14 farklı ülkeden sunulacak 77 akademik bildiri ile kongrenin, geniş bir katılım ve zengin bir içerikle tamamlanması hedefleniyor.

Kongrenin ana odak noktasını; Suriye ekonomisinin yeniden inşası, yeni yol haritasının belirlenmesi ve bu süreçte uygulanacak bölgesel kalkınma politikalarının niteliği oluşturacak. Katılımcı sayısı ve ülke çeşitliliği bakımından büyük bir potansiyel taşıyan organizasyonun, Suriye’nin ekonomik geleceğine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Kongresi Halep’te toplanıyor: Suriye ekonomisine yeni yol haritası

KONGREYE EMEK VEREN İSİMLERE TEŞEKKÜR

Kongrenin hazırlık ve uygulama süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. İbrahim Arslan, organizasyonun stratejik önemine dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Arslan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Yapılacak kongre, yeni Suriye ekonomisine bir yol haritası belirleme açısından çok büyük bir önem arz etmektedir. Katılım sayısı ve ülke bazındaki çeşitliliğe baktığımızda son derece faydalı bir organizasyon olacağı açıktır.

Bu kongrenin hazırlanma ve uygulama sürecinde büyük emeği geçen başta Türkiye Cumhuriyeti Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengizbey’e ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Doğan’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kongrede sunulacak bildirilerin ve ortaya konulacak sonuç bildirisinin, hem Suriye’nin geleceğine bir yol haritası teşkil edeceğine hem de bundan sonraki akademik çalışmalara ışık tutacağına yürekten inanıyorum."

Kongre sonunda yayımlanacak sonuç bildirgesinin, bölge ekonomisi için somut politika önerileri ve stratejik adımlar içermesi öngörülüyor.

Gaziantep Üniversitesi, İbrahim Arslan, Ekonomi, Suriye, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Kongresi Halep’te toplanıyor: Suriye ekonomisine yeni yol haritası - Son Dakika

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