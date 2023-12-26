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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısını en kısa sürede açıklamayı planlıyor - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısını en kısa sürede açıklamayı planlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının en kısa sürede açıklanacağını belirtti. Bakan Işıkhan, toplantının teknik analizlerin tamamlanmasının ardından bu hafta içinde açıklanmasını arzu ettiklerini söyledi. Ayrıca, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi konusunda da çalışmaların tamamlandığını ve resmi gazetede yayınlanmasının beklendiğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısını en kısa sürede açıklamayı planlıyor
26.12.2023 - 16:14,
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz toplantısını gerçekleştirecek. İnşallah en kısa sürede açıklamayı planlıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Asgari ücrette 3'üncü toplantı ne zaman olacak" sorusu üzerine Bakan Işıkhan, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Teknik bir analiz söz konusu. O analizler bittikten sonra 3 temsilcimiz var biliyorsunuz; hem kamu hem özel hem de işveren temsilcilerimizin katıldığı. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, "Bir rakam var mı" sorusuna ise, "Bir rakam yok. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız" cevabını verdi

Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin ise, "Bakanlık olarak da çalışmalarımızı hazırladık, resmi gazeteye çıkar çıkmaz, en kısa sürede biz hazırlıklarımızı yaptık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Vedat Işıkhan, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısını en kısa sürede açıklamayı planlıyor - Son Dakika


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