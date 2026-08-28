Manisa’da 30 Ağustos’ta toplu ulaşım ücretsiz - Son Dakika
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Manisa’da 30 Ağustos’ta toplu ulaşım ücretsiz

Manisa’da 30 Ağustos’ta toplu ulaşım ücretsiz
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde Manisa'da şehir içi toplu ulaşım ücretsiz olacak. ManisaKart okutan vatandaşlardan ücret alınmayacak; ilçeler arası seferler kapsam dışı.

Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla toplu ulaşım vatandaşlara ücretsiz olacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi, MANULAŞ ve kooperatiflere ait toplu taşıma araçlarında uygulanacak ücretsiz ulaşım hizmeti ilçeler arası ulaşımı kapsamayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında kent genelinde toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz sunulacağını açıkladı.

Uygulama kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi toplu taşıma araçları ile MANULAŞ bünyesinde hizmet veren otobüsler ve kooperatiflere ait toplu taşıma araçlarından vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.

ManisaKart okutulacak, ücret alınmayacak

Ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların otobüslere biniş sırasında ManisaKart'larını okutması gerekecek. Kart okutma işlemi sırasında vatandaşların bakiyelerinden herhangi bir ücret kesintisi yapılmayacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla hayata geçirilecek uygulamanın ilçeler arası toplu ulaşım seferlerini kapsamayacağı bildirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, uygulamayla Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünde vatandaşların kent içerisindeki ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Manisa, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa’da 30 Ağustos’ta toplu ulaşım ücretsiz - Son Dakika

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