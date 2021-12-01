30'lu yumurtanın fiyatı 45 lira oldu! Üreticilere göre zammın nedeni maliyetler!

Son dönemde gıdadaki fiyat artışları vatandaşın belini bükmüş durumda. Alım gücü düşen vatandaş, marketteki etiketlere isyan eder duruma geldi.

YUMURTAYA YÜZDE 30 ZAM

Hemen hemen her eve giren yumurtaya yapılan zam dikkat çekici. Son üç ayda yüzde 30 zamlanan yumurta fiyatları alıp başını gitti. Üretici zammın nedenini artan maliyetler olarak gösteriyor.

FİYAT 45 LİRAYA YÜKSELDİ

3 ay önce 20-25 liraya satılan 30'lu yumurtanın fiyatı marketlerde 45 liraya kadar çıkıyor. 30'lu yumurtanın üreticiden çıkış fiyatı ise 32 lira civarında.

YEME %40, PAKETLEMEYE %100 ZAM

Üreticiler özellikle yem fiyatlarının artmasından ve ambalaj maliyetlerinden dert yanıyor. Yeme %40, paketlemeye ise iki kat zam geldi. Tavuk yeminin yüzde 60'ını mısır oluşturuyor. Mısırın tonu bir ayda 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi. Yem maliyetleri dengeleri değiştiriyor.

SÜT FİYATLARI DA ARTACAK

Yüksek bir zam da süte geldi. Çiğ süt fiyatlarına yüzde 47 zam geldi. Çiğ sütün kilogram fiyatı 4 lira 70 kuruş oldu. Bu zammın 15 gün içinde etiketlere yansıması bekleniyor.