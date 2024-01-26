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Antalya'da 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı düzenlenecek - Son Dakika
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Antalya'da 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı düzenlenecek

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından organize edilen 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, 6-9 Şubat'ta Antalya'da yapılacak. Fuarda, 300'ün üzerinde katılımcıyı ülke genelinden ve 70'in üzerinde ülkeden gelecek 50 binden fazla profesyonel ziyaretçiyle bir araya getireceklerini belirten ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, fuarın şehrin tanıtımına ve ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını ifade etti.

Antalya\'da 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı düzenlenecek
26.01.2024 - 15:25,  Güncelleme: 15:27
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Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından organize edilen 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, 6-9 Şubat'ta Antalya'da yapılacak.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, ANFAŞ konferans salonunda düzenlediği basın toplantısında, fuarların ihracatın görünmeyen kapısı olduğunu, şehrin tanıtımına ve ekonomisine ciddi katkı sağladığını söyledi.

Anadolu Aşçılar Federasyonu partnerliğinde bu yıl 30'uncusunu gerçekleştirecekleri Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nın 6 Şubat'ta açılacağını belirten Bıdı, "Fuarda, 300'ün üzerinde katılımcıyı ülke genelinden ve 70'in üzerinde ülkeden gelecek 50 binden fazla profesyonel ziyaretçiyle bir araya getireceğiz. Fuar kapsamında birbirinden değerli şefler tarafından 22 sunum yapılacak. 44 şef, ziyaretçileri damak tadının zirvesine ulaştıracak." diye konuştu.

Bıdı, fuarda çeşitli üniversitelerden öğrencileri misafir edeceklerini, paneller düzenleyerek alanında uzman isimleri ağırlayacaklarını dile getirdi.

Fuarda 1000'i aşkın markanın yer alacağını söyleyen Bıdı, kadın kooperatiflerine ücretsiz alan tahsis edeceklerini bildirdi.

Bıdı, fuarın 9 Şubat'a kadar ziyaret edilebileceğini, 4 gün boyunca renkli görüntülere sahne olacağını ifade etti.

Kaynak: AA
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