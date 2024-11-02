30 Yıldır Sobacılık Yapıyorlar

Ekonomi

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30 yıldır sobacılık mesleğini sürdürüyorlar

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yakup ve Feyzi Metin kardeşler, 30 yıldır sobacılık mesleğini sürdürüyorlar.

Sobacılar Sokağı'nda yer alan atölyede kışlık soba üretimi yapan Yakup ve Feyzi Metin kardeşler, yeni ısıtma yöntemlerinin gelmesiyle birlikte işlerinde azalma yaşanabildiğini söylediler. Sobacılık mesleğinin ilçedeki yerel kültür açısından önemini vurgulayan Metin kardeşler, ilerleyen yıllarda doğalgazın yaygınlaşmasıyla sobaya olan talebin daha da düşeceğini ifade ettiler. Kardeşiyle birlikte 30 yıldır sobacılık mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Feyzi Metin isimli sobacı, "Tabii bu sobalar çeşit bakımından değişiyor. 30 senedir bu işi yapıyoruz. Kalorifer sistemine rağmen soba satışlarımız ve imalatımız hep devam ediyor. Bir de doğalgaz sistemi gelirse önceki dönemlere 600 yaptığımız soba sayısı maalesef 100'ün altına düşer" dedi.

Yüksekova'da kış mevsiminin çetin geçtiğine dikkat çeken Metin, "Havaların soğumasıyla birlikte sobalarımıza rağbette arttı. Yıllardır kışa dayanıklı sobalarımızı yapıyoruz. Bu sene diğer senelere göre sobalarımızın fiyatlarında artış oldu. Ama biz her bütçeye uygun soba yapıyoruz" ifadelerini kullandı.