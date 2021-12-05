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31 binden fazla kişiye iş kapısı açılacak - Son Dakika

31 binden fazla kişiye iş kapısı açılacak

05.12.2021 09:57
31 binden fazla kişiye iş kapısı açılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ekimde 884 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Yatırım tutarı 19 milyar 430 milyon 786 bin lira olarak hesaplanan projelerin hayata geçirilmesiyle 31 binden fazla kişiye de iş kapısı açılmış olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ekim ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ekimde 884 yatırım teşvik belgesi verildi.

31 BİN 397 KİŞİYE İŞ İMKANI

Belge alan projelerin yatırım tutarı 19 milyar 430 milyon 786 bin 983 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 31 bin 397 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

51 BELGE İPTAL EDİLDİ

Öte yandan sabit yatırım tutarı 544 milyon 548 bin 507 lira olan ve 2 bin 486 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 51 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. Bu dönemde 229 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 188 milyon 434 bin 632 lira, istihdam edilenlerin sayısı 11 bin 231 oldu.

31 binden fazla kişiye iş kapısı açılacak

İstihdam, Yatırım, Gazete, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 31 binden fazla kişiye iş kapısı açılacak - Son Dakika Ekonomi


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