33 Gaziantepli Türkiye'nin en büyükleri arasında - Son Dakika
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33 Gaziantepli Türkiye'nin en büyükleri arasında

31.05.2022 14:39
33 Gaziantepli Türkiye'nin en büyükleri arasında

İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması" sonuçlarına göre Gaziantep'ten 33 firma Türkiye'nin en büyükleri arasında yer aldı.

İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması" sonuçlarına göre Gaziantep'ten 33 firma Türkiye'nin en büyükleri arasında yer aldı.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, her yıl listedeki firma sayısını artıran Gaziantep'in listede en fazla firması olan 4. şehir olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması"na 24 firma ile giren Gaziantep'in, 2 yıllık bir sürede bu sayıyı 33'e yükseltme başarısı gösterdiğini ve Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu ifade eden Başkan Yıldırım, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl bu listede 29 firma ile yer almış, bu başarıyı her geçen yıl artırarak devam ettireceğimizi ifade etmiştik. Şüphesiz ki bunu söylerken iş insanlarımızın çalışma, üretme ve başarma azmine inanarak söyledik. Görüyoruz ki Gaziantepliler durmaksızın çalışmaya ve daha yukarıyı hedeflemeye devam ediyor. Türkiye'nin en büyükleri arasındaki sayımızı 33'e yükseltmekle kalmadık, bu firmalarımızın içindeki 15 firmamızın da sıralamasını yükselttik."

Araştırma sonuçlarına göre 158 firma ile listede 1. sırada İstanbul'un yer aldığını ekleyen Yıldırım, "41 firma ile 2. sırada Kocaeli, 40 firma ile de 3. sırada İzmir yer alıyor. 33 firmamız ile bu illerin ardından geliyoruz. Bu başarıda büyük pay sahibi olan iş insanlarımızı ve emektar çalışanlarını yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. Başarılı performansın sürdürülebilirliği için reel sektörün desteklenmesi gerektiğini belirten Yıldırım, şunları ekledi:

"Son yıllarda yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen iş dünyamız bu başarıya imza attı. Türk lirasındaki değer kaybı, enflasyondaki artış ve faiz oranlarındaki yükselişin etkisiyle firmaların finansman giderleri artıyor. Bu performansın sürdürülebilmesi için başta enerji olmak üzere girdi maliyetlerinde yaşanan yükselişin üretim faaliyetlerini etkilememesi ve enflasyonist baskı yaratmaması için aksiyon alınmasını bekliyoruz." - GAZİANTEP

33 Gaziantepli Türkiye'nin en büyükleri arasında
33 Gaziantepli Türkiye'nin en büyükleri arasında

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Araştırma, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 33 Gaziantepli Türkiye'nin en büyükleri arasında - Son Dakika


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