350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti

Kurban Bayramı'nda 350 kurbanlık sattığını ifade eden bir çiftçi, önüne koyduğu deste deste paralar video çekerek 200 bin lira zarar ettiğini belirtti.

"YEMİ, SUYU, İLACI DERKEN..."

"350 hayvan sattık, yemi, suyu, ilacı derken hesabı yaptık, 200 bin TL zarar ettik" diyen çiftçi, kurbanlık satışlarının maliyetleri karşılamadığından dert yandı.

Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;