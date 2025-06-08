Kurban Bayramı'nda 350 kurbanlık sattığını ifade eden bir çiftçi, önüne koyduğu deste deste paralar video çekerek 200 bin lira zarar ettiğini belirtti.
"350 hayvan sattık, yemi, suyu, ilacı derken hesabı yaptık, 200 bin TL zarar ettik" diyen çiftçi, kurbanlık satışlarının maliyetleri karşılamadığından dert yandı.
Son Dakika › Ekonomi › 350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (34)