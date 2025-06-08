350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti - Son Dakika
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Ekonomi

350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti

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350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
08.06.2025 14:58  Güncelleme: 15:09
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350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
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Bir çiftçi, Kurban Bayramı için 350 kurbanlık hayvan sattığını ancak yem, su ve ilaç giderleri sonrası 200 bin TL zarar ettiğini açıkladı.

Kurban Bayramı'nda 350 kurbanlık sattığını ifade eden bir çiftçi, önüne koyduğu deste deste paralar video çekerek 200 bin lira zarar ettiğini belirtti.

"YEMİ, SUYU, İLACI DERKEN..."

"350 hayvan sattık, yemi, suyu, ilacı derken hesabı yaptık, 200 bin TL zarar ettik" diyen çiftçi, kurbanlık satışlarının maliyetleri karşılamadığından dert yandı.

Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Madem zarar ediyorsun her sene niye yapıyorsun abi?
  • Şükür edin zekatınızı verin. Bu doyumsuzluk nedir?
  • Gösteriş için video çekmiş adamlar.
  • Şükürsüz olursan seneye onu da alamazsın.

Kurban Bayramı, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • mehmet erdem:
    350 tane sat zarar et, kim inanır, Kadir 176 16 Yanıtla
  • volkanaka1980:
    Zarar ediyordan yapma be abi başka iş yap emeğine değsin 113 21 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    Kim inanır zarar etiğine kaç senedir en güzel parayı hayvancılık yapanlar kazanıyo sen demeki işi bilmiyon bildiğin işi yap zarar ediyosan. 92 16 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Sana zorlamı yaptırdılar bu işi düzenbaz. 72 16 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    para tarım ve hayvancılık ta ömür çürütüyoruz fabrika köşelerinde 78 7 Yanıtla
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