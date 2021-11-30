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3600 ek gösterge çalışmalarında yeni aşamaya geçiliyor - Son Dakika

3600 ek gösterge çalışmalarında yeni aşamaya geçiliyor

30.11.2021 12:44

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 3600 ek gösterge konusunda yeni bir açıklama geldi. Bakanlık içindeki kurulun çalışmaları tamamladığını, bundan sonraki süreçte diğer bakanlıklar ve Memur-Sen ile görüşme yapılacağını söyleyen Vedat Bilgin, "Ek gösterge gündemimizdedir. Bu gündemin gereğini yapacağız" açıklamalarında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken 3600 ek gösterge açıklaması geldi. Bakan Bilgin, "Emeklilik sistemi ve ek gösterge mekanizmasının yeniden düzenlemesi gündemimizdedir. Bu gündemin gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK İÇİNDEKİ KURUL ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Bilgin, bakanlık içindeki kurulun çalışmaları tamamladığını, bundan sonraki süreçte diğer bakanlıklar ve Memur-Sen ile görüşme yapılacağını söyledi.

OCAK AYINDA TBMM'YE GELMESİ BEKLENİYOR

Bilgin, daha önceki açıklamalarında konunun meclise gelmesi için ocak ayına işaret etmişti. Kasım ortasında bir etkinlikte konuşan Bilgin, "Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

MEMURLARIN YÜZDE 90'INI KAPSIYOR

Düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurları kapsıyor. Halen maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam memur sayısının yüzde 90'ını oluşturduğu belirtildi.

3600 EK GÖSTERGE İLE MAAŞ, AYLIK VE İKRAMİYE ARTACAK

3600 ek gösterge memurların maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyesini doğrudan etkiliyor. Halen 2200 ya da 3000 ek göstergede çalışan bir öğretmen 3600'ün yasalaşmasıyla maaşı brüt 107 lira artacak. Ancak bu öğretmen emekli olduğunda ya da 3000 göstergeye göre emekli olmuş bir öğretmenin aylığı 820 lira birden artacak. Bu memur emekli olduğunda eğer 30 yıl hizmeti varsa normal alacağı ikramiyeden 24 bin 600 lira daha fazla alacak. Ek gösterge artışı yasa değiştiği için 2008 ve sonrasında memuriyete başlayanlarda çok fazla etkili olmayacak

3600 ek gösterge çalışmalarında yeni aşamaya geçiliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Memur Sen, Emekli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 3600 ek gösterge çalışmalarında yeni aşamaya geçiliyor - Son Dakika Ekonomi


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