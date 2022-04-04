3600 ek göstergede 3 farklı senaryo! Emekli maaşlarında 1.250, ikramiyede 40 bin TL artış - Son Dakika

Sabah gazetesinin haberine göre; milyonlarca kamu çalışanını yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önünde 3 farklı senaryo var. Düzenlemede kamu personelinin statüleri, aldıkları ücret ve emekli ikramiyeleri tablosu dikkate alınacak.

Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak gösterge düzenlemesi ile emekli ikramiyesinde artışın 40 bin lirayı geçeceği söyleniyor. Emekli aylıklarında da bin TL'nin üzerinde bir artış olacak.

TEMMUZ AYINDA YASALAŞACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ile ilgili teknik çalışmaları mayısta bitirerek Meclis'e sunulacak hale getireceklerini ifade etti. Milyonlarca çalışanın beklediği ek gösterge düzenlemesinin Meclis tatile girmeden önce temmuz ayında yasalaşması bekleniyor.

Öğretmen, polis, hemşire, avukatlar, din görevlileri, sağlık ve teknik hizmetleri, idarecilere 3600 ek gösterge verilmesine yönelik üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak. Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini etkileyecek düzenlemeyle dengeler değişirken, personel rejiminde büyük dönüşüm yaşanacak.

RAKAMLAR NASIL BELİRLENECEK?

Bakanlık, ek gösterge rakamlarını kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre değerlendiriyor. Artış puanlarında hiyerarşi, unvan, sorumluluk görevi önemi belirleyici olacak. Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenirken, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak.

İKRAMİYE 40 BİN LİRA ARTACAK

Memurlar emekli olurken derecesi, kademesi, hizmet süresi, ek göstergesi belirleyici oluyor. Ekim 2008 öncesi işe başlayan memurun emekli aylığı hesaplanırken katsayı sistemi dikkate alınıyor. Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis 3000, hemşireler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor.

Hizmet süresi 25 yıl olan bir öğretmeni öğretmenin emekli aylığı yaklaşık 1.250 lira, ikramiyesi de 40 bin liranın üzerinde artacak.