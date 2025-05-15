400 Milyon Dolarlık Yeşil Geçiş Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

400 Milyon Dolarlık Yeşil Geçiş Projesi

400 Milyon Dolarlık Yeşil Geçiş Projesi

Türkiye, kadınlar ve gençler için Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen) başlattı.

15.05.2025 17:00
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Bölgesel kalkınmayı çevresel sürdürülebilirlikle buluşturmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası iş birliğinde 400 milyon dolar bütçeli Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen) hayata geçiriliyor.

Ülke genelinde kalkınma ajanslarının uygulayıcı olarak yer alacağı SoGreen Projesi; kadınlar ve gençler başta olmak üzere kırılgan grupların ekonomik hayata katılımını artırmayı, yeşil geçim kaynakları oluşturmayı ve sosyal kapsayıcılığı sağlamayı amaçlıyor. Proje ile istihdam olanakları artırılarak sosyal kapsayıcılık güçlendirilecek. Projenin tanıtım töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez'in katılımıyla, Ankara gerçekleştirildi.

Törene, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek ile 26 kalkınma ajansının genel sekreteri ve ajans personeli de katıldı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nı (OKA) temsilen törende Genel Sekreter Mehlika Dicle, Rekabetçi Ekonomi ve Dönüşüm Birim Başkanı Fatih Ege ve Çorum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bölgesel kalkınmayı çevresel sürdürülebilirlikle buluşturmak üzere Dünya Bankası iş birliğinde 400 milyon dolar bütçeli Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesini (SoGreen) hayata geçirdiklerini söyleyerek, "Kalkınma Ajanslarımızın uygulayıcı olarak yer alacağı SoGreen Projesiyle sosyal kapsayıcı yeşil dönüşüm temalı proje ve programları desteklemeyi, özellikle kadınlar ve gençler başta olmak üzere kırılgan grupların ekonomik hayata katılımını artırmayı, yeşil geçim kaynakları oluşturmayı ve sosyal kapsayıcılığı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Bakan Kacır, törende yaptığı konuşmada iklim krizinin aciliyeti karşısında, çözümün paydaşı olabilecek aktörler olarak daha etkili politikalar izlemek, iddialı hedefler belirlemek ve uygulanabilir çözümler üretmek zorunda olduklarını ifade etti.

Türkiye olarak iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel düzeyde atılan yapıcı adımların her daim destekçisi olduklarını hatırlatan Kacır konuşmasında; "İklim değişikliğine karşı verdiğimiz mücadelenin önemli bir göstergesi olarak Paris Anlaşması'nı onayladık. 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefimizi ilan ettik. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi öncüllüğünde hayata geçirilen "Sıfır Atık" gibi projelerle, uluslararası çevre girişimlerinin hayata geçirilmesine öncülük ediyoruz. Kalkınma önceliklerimiz doğrultusunda; ekonomimizin tüm sektörlerinde yeşil dönüşümü sağlayacak çalışmaları, kamu kurumlarının koordinasyonu ve iş birliğinde hayata geçiriyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje ve desteklerle ilgili bilgi veren Bakan Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi doğrultusunda; yeşil dönüşümü, ekonomik refahın ülke geneline dengeli yayılması için önemli bir fırsat olarak değerlendirdiklerinin ve kalkınma ajanslarının bu anlayışla, 81 ilde yerel potansiyeli harekete geçirdiğinin altını çizdi.

Sayın Kacır, 2024-2028 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinde; kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılmasını, yeşil işlerin ve girişimlerin desteklenmesini ve mavi büyümeye yönelik potansiyellerin değerlendirilmesini öncelikler olarak belirlediklerini de vurguladı.

Haziran ayında çağrılara çıkılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır toplantıda, "Kapsayıcı ve Yeşil Yatırımların ve Girişimciliğin Desteklenmesi, Kapsayıcı ve Yeşil Topluluk Ekonomik Tesisleri, Proje Yönetimi ve Kapasite Geliştirme, Şarta Bağlı Acil Durum Müdahale" olarak dört ana bileşenden oluşan Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesinin (SOGreen) ilk fazında yaklaşık 1 milyar TL'lik hızlandırma desteğini mikro ve küçük işletmeler ile kooperatif ve birliklerin kullanımına sunmak üzere Haziran ayında çağrılara çıkılacağının müjdesini verdi.

Bütüncül Bir Dönüşüm Adımı

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek de, Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi'nin çevre, ekonomi ve toplumsal eşitliği aynı çatı altında buluşturan bütüncül dönüşüm adımı olduğuna dikkati çekti.

Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "Projemizi tasarlarken 3 temel gerçeği göz önünde bulundurduk. Birincisi, Türkiye iklim değişikliğinin etkilerini en yoğun yaşayan ülkelerden biri. Bu nedenle yerelden başlayarak etkili adımlar atmak zorundayız. İkincisi, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemesi gibi politikalar ihracatımızı ve rekabet gücümüzü doğrudan etkiliyor. Üçüncüsü, bölgeler arasında kaynaklar, üretim yapısı ve sosyal koşullar farklı. Bu farklar yeşil dönüşümün herkesi aynı şekilde etkilemeyeceğini ve kapsayıcı politikaların şart olduğunu gösteriyor. Bu nedenle proje sadece çevreci değil, toplumun her kesimini içine alan adil bir dönüşümdür."

Orta Karadeniz Bölgesi Yeşil Dönüşümde Güçlenecek

Proje uygulama sürecinde ajanslar aktif rol alacak. Bölgelerde projenin uygulanmasına dair gerekli insan kaynağının önemli kısmı da ajanslardan sağlanacak. Ayrıca yeşil ekonomik fırsatlar ve zorlukların analizine dair bölgesel rapor hem ajansın mevcut çalışmaları ve analizleri hem de ilerleyen dönemlerde sahadan elde edeceği veriler üzerinden şekillendirilecek.

OKA 2024 yılı aralık ayından bu yana projenin Ajans Yönetim Kurulu üyeleri ve yerel paydaşlara tanıtımı, bileşenler kapsamında alt projelerin şekillenmesi, çalışma gruplarına katılım sağlanması ve desteklerin olgunlaştırılmasına dair sürece katkı verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Haziran ayı için verilen çağrı müjdesi kapsamında bölgemizde de Hızlandırıcı Hibe Desteği çağrısına çıkılarak mikro ve küçük işletmeler ile kooperatiflerin yeşil dönüşüme adaptasyonu desteklenecek.

Proje kapsamında Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerine yaklaşık 400 milyon TL kaynak kullandırılması planlanıyor. Bu kaynak ile 50'den fazla KOBİ, 30'dan fazla mikro işletme ve kooperatif, 50'den fazla kadın ve genç girişimci desteklenecek. Ayrıca, en az 6 yenilikçi, yeşil ve sosyal kapsayıcı altyapı projesi hayata geçirilebilecek.

Bölgemizde çimento, tuğla, seramik ve cam üretimi gibi yüksek enerji tüketen, kömür madenciliği ve demir-çelik işleme, otomotiv, kimyasal ve sentetik malzeme üretimi gibi çevresel yükü olan sektörlerin proje kapsamında yeşil dönüşüme uyum sağlaması bekleniyor. Geleneksel atık işleme yöntemleri kullanan işletmelerin de bu süreçte yenilikçi çözümlerle desteklenmesi hedefleniyor.

Ayrıca illerin gelişim öngörüleri çerçevesinde; Amasya'da tarıma dayalı yeşil endüstrinin geliştirilmesi, Çorum'da imalat sanayi alanında yeşil dönüşüm odaklı müdahaleler, Samsun'da deniz turizminde sürdürülebilir uygulamalar ve yeşil tesis yatırımları, Tokat'ta ise taş ve toprağa dayalı sanayinin eko-verimli ve sürdürülebilir kaynak yönetimi yönünde adımların atılması değerlendiriliyor.

SoGreen Projesi, bölgemizdeki ekonomik büyümeyi hızlandırırken sosyal kalkınmayı da destekleyecek. Projenin kadınlar, gençler ve kırılgan grupları kapsayan yapısı, Orta Karadeniz'in rekabetçi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına önemli katkılar sağlayacak.

Yeşil ekonomi sürecinde Orta Karadeniz Bölgesi'ne önemli bir fırsat sunan projeden, OKA'nın aktif katkılarıyla azami verim alınması hedefleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dünya Bankası, Karadeniz, Türkiye, Ekonomi, samsun, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 400 Milyon Dolarlık Yeşil Geçiş Projesi - Son Dakika

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