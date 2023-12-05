5 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz ay aylık yüzde 3,28 arttı, yıllık bazda ise yüzde 61,98 oldu. Böylece memur ve emeklinin ocak ayında alacağı zam oranı da netleşmeye başladı. İşte 5 aylık enflasyona göre meslek meslek zamlı memur maaşları....
Enflasyon temmuzda yüzde 9,49, ağustosta yüzde 9,09, eylülde yüzde 4,75, ekimde yüzde 3,43, kasımda ise yüzde 3,28 oranında arttı. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 44,89'luk zammı şimdiden garantiledi.
5 aylık enflasyona göre en düşük memur emeklisinin maaşı 12 bin 543 liraya çıkacak. En düşük memur maaşı ise 32 bin liraya yaklaşacak.
Kesin zam oranı aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla ortaya çıkacak. 5 aylık enflasyon verisinin de eklenmesiyle memur ve emeklinin ocakta alacağı zamlı maaşlar hesaplanacak.
İşte 5 aylık enflasyona göre zamlı memur maaşları:
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