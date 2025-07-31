5 Şirketin Dış Ticaret Statüsü İptal Edildi

Ticaret Bakanlığı, 5 şirketin "sektörel dış ticaret şirketi" statüsünün geri alınmasını kararlaştırdı.

Konuya ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Anex Anadolu Export Dış Ticaret AŞ, Arex Arı Dış Ticaret AŞ, Çiçekçiler Birliği Dış Ticaret AŞ, Etik Dış Ticaret ve Pazarlama AŞ ile Yeditepe Export Tekstil Dış Ticaret AŞ'nin "sektörel dış ticaret şirketi" statüsü geri alındı.