Üye Girişi
50 bin lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu, şimdi asgari ücretin 4 katı gelir elde ediyor - Son Dakika

50 bin lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu, şimdi asgari ücretin 4 katı gelir elde ediyor

02.10.2021 16:14

Aksaray'da bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Ersin Öztop, bir pazarcı arkadaşının tavsiyesini dinleyerek 18 yıl çalıştığı işini bırakıp köyünde kültür mantarı yetiştirmeye başladı. 50 bin lira sermayeyle kurduğu tesisinde aylık 3 ton mantar ürettiğini belirten Öztop, "Aylık asgari ücretin 4 katı, gelirim oldu. Yanımda da 3 kadrolu işçim ve günlük yevmiyeli çalışan 5 kadın işçim var. Şu an da taleplere yetişemiyoruz" dedi.

18 yıl bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası lise mezunu Ersin Öztop(43), 3 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi üzerine işinden ayrılıp, Yapılcan Köyüne geri döndü. Burada 50 bin lira sermayeyle kültür mantarı tesisi kurup yetiştirmeye başladı.

50 bin lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu, asgari ücretin 4 katı para kazanıyor

"İŞÇİYKEN, İŞVEREN OLDUM"

Şu an ayda 3 ton mantar üreten Öztop, tesiste 3'ü daimi olmak üzere 8 işçi çalıştırıyor. İşçi iken patron olan Öztop, şunları söyledi: "18 sene güvenlik görevlisi olarak çalıştıktan sonra bir arkadaşım, 'sen mantar üret, ben satarım' dedi. Onun tavsiyesi üzerine 18 yıllık işimi bırakıp, 3 yıl önce 50 bin TL sermayeyle 120 metrekare alanda ilk çadırımızı kurarak, mantar üretmeye başladık. Kendimi geliştirerek 2'nci seramızı kurduk. Devlet desteğiyle KOP kapsamında yüzde 70 hibeyle beraber 3'üncü serayı da kurduk. Şu an 4'üncü serayı da kurmayı hedefliyoruz. Aylık asgari ücretin 4 katı, gelirim oldu. Yanımda da 3 kadrolu işçim var. Bunun haricinde günlük yevmiyeli çalışan 5 kadın işçim var. Şu an da taleplere yetişemiyoruz. İşçiyken, işveren oldum. 18 yıl özel sektörde işçi olarak çalıştım. Şu an da köyümdeki kadınlara gelir kapısı oldum"

50 bin lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu, asgari ücretin 4 katı para kazanıyor

"BEYAZ ALTINIMIZA TALEP ÇOK"

Mantarı beyaz altın olarak nitelendiren Öztop, "Burada genelde mantarla sulama, toplama ve kompost yerleştirme işleriyle uğraşıyoruz. Kadınlar ise toplama, toprak serimiyle ve tırmık işiyle uğraşıyorlar. Mantar kompostoları geliyor. Toprak seriminden sonra 40'ıncı gün birinci hasadı yaparız. 10 gün sonra ikinci hasadı yaparız. 1 hafta, 10 gün sonra 3'üncü hasadı yapıyoruz. Beyaz altınımıza talep çok. Sonbaharda mantara talep çoğaldı. Et ve tavuk fiyatlarının artmasıyla da mantar insanlara cazip geliyor. Bir kilo mantar 15 TL'ye, et ve tavuk fiyatlarına bakarsan çok ucuz. Talebi yetiştirmekte zorlanıyoruz" diye konuştu.

50 bin lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu, asgari ücretin 4 katı para kazanıyor
50 bin lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu, şimdi asgari ücretin 4 katı gelir elde ediyor

Güvenlik Görevlisi, Türk Lirası, Mantar, işçi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 50 bin lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu, şimdi asgari ücretin 4 katı gelir elde ediyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi resmen kapandı 16:07 Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi resmen kapandı Fenerbahçe Stadı hakkındaki sözleri nedeniyle CHP'li Tuba Torun'a tepki yağıyor! Ortalık karıştı 16:01 Fenerbahçe Stadı hakkındaki sözleri nedeniyle CHP'li Tuba Torun'a tepki yağıyor! Ortalık karıştı Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren örnek karar: Aynı işi yapan elemanlar eşit maaş alır 15:59 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren örnek karar: Aynı işi yapan elemanlar eşit maaş alır
Amaçlarına ulaşamamışlar! Öldürüp cesedini sandıkla denize attıkları gayrimenkul zengini dayatmaları kabul etmemiş 15:53 Amaçlarına ulaşamamışlar! Öldürüp cesedini sandıkla denize attıkları gayrimenkul zengini dayatmaları kabul etmemiş Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor! 100 milyon dolarlık yeni stat ismi yolda 15:39 Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor! 100 milyon dolarlık yeni stat ismi yolda Önceki sene 15 kilo veren Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı film için 9 kilo birden aldı 15:00 Önceki sene 15 kilo veren Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı film için 9 kilo birden aldı
Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor 14:13 Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda 13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda

Son Dakika Haberleri
16:06 Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi resmen kapandı
16:02 Son dakika magazin haberleri! Magazin gündemindeki son gelişmeler
16:00 Fenerbahçe Stadı hakkındaki sözleri nedeniyle CHP'li Tuba Torun'a tepki yağıyor! Ortalık karıştı
16:00 Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıradayız! Bakan Koca, ülkemizde yapılan toplam aşı dozu sayısını paylaştı
15:44 Madde bağımlısı bir genç, bardak kırıp 3 hemşireyi rehin aldı
15:39 Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu
15:39 Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor! 100 milyon dolarlık yeni stat ismi yolda
15:00 Afgan baba, pazarda çocuklarını satmaya çalıştı
14:59 Önceki sene 15 kilo veren Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı film için 9 kilo birden aldı
14:54 İsmini Ronaldinho'dan alan Suriyeli kadın futbolcu Rona, çektiği videoyu Guiness'e bir türlü ulaştıramadı
Leonardo Dicaprio'nun başrolünü üstlendiği Zindan Adası'nın gizemleri çözülüyor! Seyircinin filmdeki ateş ve suyu takip etmesi yeterli Leonardo Dicaprio'nun başrolünü üstlendiği Zindan Adası'nın gizemleri çözülüyor! Seyircinin filmdeki ateş ve suyu takip etmesi yeterli         
16:17
Son dakika magazin haberleri! Magazin gündemindeki son gelişmeler Son dakika magazin haberleri! Magazin gündemindeki son gelişmeler         
16:03
Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıradayız! Bakan Koca, ülkemizde yapılan toplam aşı dozu sayısını paylaştı Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıradayız! Bakan Koca, ülkemizde yapılan toplam aşı dozu sayısını paylaştı         
16:00
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi         
15:41
Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu         
15:39
Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu         
14:38
Türkiye'den ayrılamıyor! Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu Türkiye'den ayrılamıyor! Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu         
14:10
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor         
13:44
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
1 kuruşluk kredi borcu bin 1 lira olmuştu! Haberlerin ardından banka alacağından vazgeçti 1 kuruşluk kredi borcu bin 1 lira olmuştu! Haberlerin ardından banka alacağından vazgeçti         
12:44
Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor         
12:27
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 16:25:34. #1.12#
SON DAKİKA: 50 bin lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu, şimdi asgari ücretin 4 katı gelir elde ediyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement