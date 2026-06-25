500 Bin Sosyal Konut Projesi Başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, 500 bin sosyal konut projesini 81 ilde hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu vesileyle vatandaşlarımızın güvenli, nitelikli ve erişilebilir konutlara ulaşmasını sağlıyoruz." dedi.

Gayrimenkul sektörünün geleceğine ilham veren fikirleri ve yenilikçi çözümleri kamu, üniversite, özel sektör, yatırımcılar ve girişimcilik ekosistemiyle buluşturan Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026'nın ikincisi İstanbul'da başladı.

Gayrimenkul ve inşaat sektöründe teknoloji odaklı dönüşümü hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen, fikirlerin olgunlaştığı, işbirliklerinin doğduğu ve sektörün geleceğinin birlikte şekillendiği bir platform olma özelliği taşıyan zirve, bu yıl "Her İcat, Yeni Bir Milat" temasıyla düzenleniyor.

Zirvenin açılışında konuşan bakan yardımcısı Bulut, teknoloji, girişimcilik ve inovasyon odağında sektörün geleceğini değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini kaydederek dünyanın hızlı bir dönüşüm sürecinden geçtiğini, üretim biçimleri, ekonomi modelleri ve şehirlerin yeniden şekillendiğini söyledi.

Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi'nin yalnızca yeni teknolojilerin değil, yeni iş modellerinin, şehircilik yaklaşımlarının ve kalkınma fikirlerinin ele alındığı önemli bir platform niteliği taşıdığını dile getiren Bulut, şehirlerin geleceğe hazırlanması, afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi, dijital dönüşümün hızlandırılması ve sürdürülebilir şehircilik anlayışının yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini anlattı.

"Dirençli şehirler oluşturma hedefimiz en hayati ve en öncelikli gündem maddemiz"

Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının şehirlerin geleceğine yönelik uzun vadeli politikalar geliştirirken vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıracak ve yaşam kalitesini artıracak projeleri de hayata geçirmeyi sürdürdüğünü belirterek, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin sosyal konut projesini Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanımız Murat Kurum'un koordinasyonu ile 81 ilimizde hayata geçiriyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımızın güvenli, nitelikli ve erişilebilir konutlara ulaşmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için 64 ilde 20 bin konutluk projeyi hayata geçirdiklerini anımsatan ve bu çalışmaların sosyal devlet anlayışı ile şehircilik vizyonunun bir yansıması olduğunu söyleyen Bulut, "Şehirlerimizin geleceğini konuşurken, afetlere karşı dirençli şehirler oluşturma hedefimizi de en hayati ve en öncelikli gündem maddemiz olarak ayrıca değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Bulut, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin tüm kurumlarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 455 bini aşkın bağımsız bölümün tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini, sürecin afetlere dirençli ve sürdürülebilir şehirler oluşturma hedefinin önemli bir göstergesi olduğunu anlattı.

Özellikle gayrimenkul ve inşaat teknolojileri alanında geliştirilen yerli çözümlerin, şehirlerin geleceği açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Bulut, "Yapay zeka destekli sistemlerden akıllı şehir uygulamalarına, enerji verimliliği çözümlerinden afet teknolojilerine kadar birçok alanda geliştirilen çalışmaların sektörümüze değer kattığını memnuniyetle görüyoruz." şeklinde konuştu.

"Ortak üretim kültürünü büyütüyoruz"

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz ise Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi'nin bilginin üretime dönüştüğü, girişimciliğin destek bulduğu, teknolojinin uygulama alanı kazandığı ve farklı disiplinlerin ortak hedefler etrafında buluştuğu bir ekosistem olduğunu söyledi.

Geçen yıl ilkini gerçekleştirdikleri zirvede Türkiye'nin dört bir yanından girişimcileri, yatırımcıları, üniversiteleri, teknoparkları ve sektör temsilcilerini bir araya getirdiklerini anımsatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zirveyle başlayan birlikteliğimiz etkinlik sonrasında da devam etti. Burada ortaya çıkan fikirleri, girişimleri ve teknolojileri değerlendirdik, bazı girişimlerle işbirlikleri geliştirdik, sözleşmeler imzaladık ve yatırım görüşmeleri gerçekleştirdik. Çünkü bizim yaklaşımımız fikirleri uygulamaya dönüştürmek ve teknolojileri sahaya taşımaktır. Bu yıl ise çok daha güçlü bir katılımla bir aradayız. 1000'in üzerinde katılımcı, 60 teknoloji girişimi, 20 yatırım fonu, kamu kurumları, akademisyenler, öğrenciler ve sektör temsilcileriyle ortak üretim kültürünü büyütüyoruz."

"Girişimlerin ilk aklına gelen çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz"

Yasir Yılmaz, hayata geçirdikleri Emlak Konut İnovasyon Platformu (EKİP) ile girişimlerin gelişimini destekleyen ve yenilikçi teknolojilerin uygulama alanı bulmasını sağlayan bir yapı oluşturduklarını söyledi.

Bugüne kadar yaklaşık 40 üniversite ve teknoparkla işbirliği protokolleri imzaladıklarını, yatırım fonlarıyla bir araya gelerek girişimlerin büyümesine katkı sağlayacak yeni işbirliği modellerini hayata geçirdiklerini dile getiren Yılmaz, bu yıl 5 şehirde gerçekleştirilen ideathon programlarına 56 takımın katıldığını, hızlandırma programından 29 girişimin mezun olduğunu, 11 girişimin çözüm ortağı olarak süreçlere entegre edildiğini ve 17 girişimin PoC süreçlerine dahil edildiğini anlattı.

EKİP sayesinde geleceğin şehirlerine yön verecek teknolojilerin geliştirildiği, test edildiği ve uygulama alanı bulduğu güçlü bir işbirliği zemini oluşturduklarını anlatan Yılmaz, Genç Yetenek Programı kapsamında 37 üniversitede 6 binden fazla öğrenci ile buluştuklarını anımsattı.

Yılmaz, "Girişimlerin ilk aklına gelen çözüm ortağı, yatırımcıların güven duyduğu bir platform, üniversitelerin birlikte çalışmak istediği bir merkez ve teknoloji şirketlerinin büyümek için tercih ettiği bir ekosistem olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Girişim sermayesi yatırım fonunu hayata geçiriyoruz"

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, PropTech (gayrimenkul teknolojileri) ve ConTech (inşaat teknolojileri) girişimlerini sektörün geleceğine yön verecek stratejik alanlar olarak gördüklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Girişimlere verdiğimiz desteğin yalnızca fikir ve geliştirme aşamasıyla sınırlı kalmaması gerekiyor. Bir fikrin hayata geçmesi kadar, büyümek için ihtiyaç duyduğu sermayeye ulaşması son derece önemlidir. Bu anlayışla, EKİP çatısı altında olgunlaşan girişimlerimizi finansman yönüyle de desteklemek amacıyla bir girişim sermayesi yatırım fonunu hayata geçiriyoruz. Böylece fikirden ürüne, üründen yatırıma uzanan yolculukta; gelecek vadeden girişimlerin büyümesine katkı sunmayı ve teknoloji ekosistemimize kalıcı değer kazandırmayı hedefliyoruz. Bugün burada kurulacak her işbirliği, paylaşılacak her bilgi ve ortaya çıkacak her fikir; geleceğin şehirlerine yön verecek yeni çözümlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacaktır."

İki gün sürecek, 6 panel düzenlenecek

Gayrimenkul ve inşaat sektöründe inovasyonu hızlandırmak, teknoloji odaklı çözümleri görünür kılmak ve sektör paydaşlarını ortak bir vizyon etrafında buluşturmak amacıyla hayata geçirilen zirve, yalnızca fikirlerin paylaşıldığı bir etkinlik değil, bu fikirlerin değerlendirilip işbirliklerine dönüştüğü, gerçek projelere entegre edilme potansiyeli kazandığı stratejik bir platform olarak öne çıkıyor.

Özellikle PropTech ve ConTech alanında geliştirilen çözümlerin sektör liderleriyle buluştuğu, girişimlerin kendilerini ifade edebildiği ve yatırım fırsatlarıyla karşılaştığı bir merkez görevi gören zirve, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve teknoloji liderlerini bir araya getirerek çok katmanlı bir etkileşim ortamı sunuyor.

Paneller, sunumlar, demo day süreçleri ve networking alanları ile katılımcılara doğrudan işbirliği ve büyüme fırsatları da sağlayan zirve 2 gün sürecek.

Zirve kapsamında "Şehirleri Okumak: Veri, Dijital İkiz ve Yeni Karar Alma Dönemi", "Konutun Ötesinde: Akıllı Yaşam Deneyimi ve Yeni Kullanıcı Beklentileri", "Yatırım Perspektifinde Teknoloji, Sermaye ve Geleceğin Güç Birliği", "Şantiyeden Buluta: Yapay Zeka, BIM ve ConTech ile Verimli Üretim", "Yeşil Değer: Sürdürülebilirlik, Gayrimenkulün Yeni Finansal Göstergesi" ile "PoC Yolculuğu: Fikirden Fiile - PoC Süreçlerinde Başarıyı Ölçmek ve Ölçeklemek" başlıklı 6 panel düzenlenecek.

Ayrıca, "Yapılı Çevrede Yeni Değer Zinciri: Teknoloji, Yatırım ve Sürdürülebilirlik" ve "Türkiye'nin İlk Yapay Zeka Odaklı Unicorn Yazılım Şirketinin Yolculuğu" isimli keynote konuşmaları gerçekleştirilecek.