52 Yatırımcıya Turkuaz Kart Verildi

BUGÜNE KADAR 52 KİŞİYE TURKUAZ KART VERİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Nitelikli Yatırımın Yeni Rotası: Türkiye' vizyonuyla yürütülen Turkuaz Kart programı kapsamında bugüne kadar Türkiye'ye yatırım yapan, ülkenin uluslararası alanda tanınırlığına katkı yapan 52 nitelikli yabancı yatırımcı ve şirket yöneticisi ile sporcuya Turkuaz Kart verildi. Programla nitelikli yabancı yatırımcı ve nitelikli yabancı iş gücünün Türkiye'ye kazandırılması hedefleniyor.