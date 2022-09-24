55 yaşında emekli olabilirsiniz! İşte sigortalılar için çok önemli o tarih...

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Çalışma hayatına giren pek çok insanın hayali emekli olmak. Hayatının belli bir döneminde sigortalı olarak işe girenlerin ne zaman emekli olacağı sigorta başlangıç tarihi, yaş ve prim günü gibi etkenlere bağlı olarak hesaplanıyor. Ülkemizde erkeklerde en erken emeklilik yaşı 60 olarak ifade edilirken, kadınlarda 58 yaş şartı uygulanıyor.

1999 ÖNCESİ SİGORTASI OLANLARA ERKEN EMEKLİLİK HAKKI

Buna karşın, 1999 yılından önce sigortalı olarak işe girenler, 15 senelik hizmet zamanını ve 3600 prim gününü tamamlamaları halinde erken emekli olma hakkı kazanabiliyor. Bunun için emekli olmak isteyen kişinin bahsi geçen tarihten önce rastgele bir sigorta koluna kayıtlı olması yeterli olacak.

55 YAŞINDA EMEKLİ OLMA HAKKI DOĞUYOR

4a, 4b, ya da 4c, kapsamında 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortası başlayan kişiler, erken emekli olabilecek. Bu kural kadın ve erkek çalışanlar arasında değişiklik gösterebiliyor. Sadece cinsiyet değil, sigorta başlangıç tarihi de emeklilik yaşında değişikliğe neden olabiliyor. 9 Eylül 1999 tarihi ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında bahsi geçen koşulların sağlanması halinde kadın emeklilik yaşı 54 erkeklerde ise 55 yaş olarak ifade ediliyor.