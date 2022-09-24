55 yaşında emekli olabilirsiniz! İşte sigortalılar için çok önemli o tarih... - Son Dakika
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55 yaşında emekli olabilirsiniz! İşte sigortalılar için çok önemli o tarih...

24.09.2022 17:07

Emeklilik dönemleri yaş, prim günü ve sigortalı olma tarihine göre hesaplanırken 9 Eylül 1999 yılından önce 4a, 4b, 4c kategorilerinde çalışanlar, 15 senelik hizmet zamanını ve 3600 prim gününü tamamlayarak erken emekli olma hakkı elde edebiliyor.

Çalışma hayatına giren pek çok insanın hayali emekli olmak. Hayatının belli bir döneminde sigortalı olarak işe girenlerin ne zaman emekli olacağı sigorta başlangıç tarihi, yaş ve prim günü gibi etkenlere bağlı olarak hesaplanıyor. Ülkemizde erkeklerde en erken emeklilik yaşı 60 olarak ifade edilirken, kadınlarda 58 yaş şartı uygulanıyor.

1999 ÖNCESİ SİGORTASI OLANLARA ERKEN EMEKLİLİK HAKKI

Buna karşın, 1999 yılından önce sigortalı olarak işe girenler, 15 senelik hizmet zamanını ve 3600 prim gününü tamamlamaları halinde erken emekli olma hakkı kazanabiliyor. Bunun için emekli olmak isteyen kişinin bahsi geçen tarihten önce rastgele bir sigorta koluna kayıtlı olması yeterli olacak.

55 YAŞINDA EMEKLİ OLMA HAKKI DOĞUYOR

4a, 4b, ya da 4c, kapsamında 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortası başlayan kişiler, erken emekli olabilecek. Bu kural kadın ve erkek çalışanlar arasında değişiklik gösterebiliyor. Sadece cinsiyet değil, sigorta başlangıç tarihi de emeklilik yaşında değişikliğe neden olabiliyor. 9 Eylül 1999 tarihi ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında bahsi geçen koşulların sağlanması halinde kadın emeklilik yaşı 54 erkeklerde ise 55 yaş olarak ifade ediliyor.

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Sigorta, 9 Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 55 yaşında emekli olabilirsiniz! İşte sigortalılar için çok önemli o tarih... - Son Dakika


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SON DAKİKA: 55 yaşında emekli olabilirsiniz! İşte sigortalılar için çok önemli o tarih... - Son Dakika
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