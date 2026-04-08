5G ile Yatırımlar Hızlandı

08.04.2026 11:20
Bakan Uraloğlu, 5G'nin sektördeki yatırımları %54 artırdığını ve 99,7 milyon mobil abone bulunduğunu belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Nisan'da kullanıma sunulan 5G nedeniyle sektördeki yatırımların hızlandırıldığını belirterek, "Geçen yıl sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe toplam yatırım tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 54 artarak 145 milyar 2 milyon 478 bin 241 lira olarak gerçekleşti." dedi.

Bakan Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılın sonu itibarıyla Türkiye'de makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil 99 milyon 691 bin 361 mobil abone bulunduğunu bildirdi.

M2M ve 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil yaygınlık oranının yüzde 116,9 olarak gerçekleştiğini aktaran Uraloğlu, "Söz konusu dönemde 3G abone sayısı 6 milyon 398 bin 149'a gerilerken, 4,5G abone sayısı 91 milyon 210 bin 754 oldu. Türkiye'de 32 milyondan fazla 5G uyumlu cihaz bulunuyor. 81 ilde kademeli hizmete aldığımız 5G ile birlikte yaklaşık 21 milyon abone bu teknolojiyle buluştu." diye konuştu.

Uraloğlu, geçen yılın sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren 412 işletmeciye verilen yetkilendirme sayısının 767 olduğunu söyledi.

Söz konusu dönemde sabit telefon abone sayısının 8 milyon 390 bin olarak kayıtlara geçtiğine dikkati çeken Uraloğlu, mobil abone sayısının da yaklaşık 99,7 milyon olduğunu ifade etti. Uraloğlu, mobil trafik miktarı yaklaşık 312,5 milyar dakika, sabit trafik miktarı da 5,06 milyar dakika olmak üzere mobil ve sabit hatlardan yaklaşık 317,56 milyar dakika konuşma gerçekleştirildiğini anlattı.

Yatırımlar arttı

Geniş bant internet abone sayısının bu 97,4 milyonu geçtiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin mobil geniş bant altyapısının geliştirilmesi sürecinde çok önemli bir aşamayı geride bırakarak, 1 Nisan itibarıyla ticari olarak 5G'yi kullanmaya başladık. 5G teknolojisiyle sadece daha hızlı mobil internet değil, sağlıktan üretime, eğitimden finansa birçok kurumsal alanda yeni gelişmeleri ivmelendirecek bilişim altyapıları halkımızın hizmetine sunulacak. Veriyi üretmek kadar o veriye erişim hızının da önem kazandığı günümüzde ülkemizin her noktasında yüksek hızlı mobil internetin kullanılabilmesi için işletmecilerimiz büyük bir hızla 5G altyapısı yatırımlarını gerçekleştirdiler. 5G teknolojisi için hızlandırılan çalışmalar sonucunda, geçen yıl sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe toplam yatırım tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 54 artarak 145 milyar 2 milyon 478 bin 241 lira olarak gerçekleşti. Yatırım tutarı, 2024 yılında 94 milyar 81 milyon 418 bin 673 liraydı. 1 Nisan'da kullanılmaya başlayan 5G teknolojisinden yararlanmak için altyapı çalışmalarını hızlandıran işletmeciler, 681 bin kilometre fiber altyapısı kurdular."

Kaynak: AA

