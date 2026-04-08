5G Teknolojisi ve Toplumsal Faydalar

08.04.2026 12:10
Doç. Dr. Korhan Cengiz, 5G'nin fırsatlarını ve bilinçli kullanımın önemini vurguladı.

Biruni Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Korhan Cengiz, 5G'nin internet ve yapay zeka gibi teknolojileri insan yaşamını kolaylaştırabilecek büyük fırsatlar sunduğunu ve bu teknolojilerin toplumsal fayda sağlayacak şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Biruni Üniversitesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Cengiz, yeni nesil haberleşme teknolojisi 5G'nin yalnızca akıllı telefonların internet hızını artırmakla sınırlı olmadığını, dijital dünyanın işleyişini kökten değiştirecek bir altyapı dönüşümünü beraberinde getirdiğini kaydetti.

Cengiz, 5G teknolojisinin çok daha yüksek hız, düşük gecikme süresi ve aynı anda çok sayıda cihazın bağlanabilmesi gibi önemli avantajlar sunduğunu, söz konusu teknolojide hızın 20 kata kadar ulaşılabildiğini aktardı.

Türkiye'nin 5G teknolojisine yönelik çalışmalarının uzun yıllara dayandığını belirten Cengiz, "Türkiye yaklaşık 5 yıldır bu alanda yatırımlar ve araştırmalar yürütüyor. Belki bazı ülkelerden biraz daha geç devreye alınmış gibi görünebilir ancak altyapının sağlam kurulması için temkinli bir süreç izlenmesi tercih edildi." ifadelerini kullandı.

6G'de test çalışmalarına geçildi

Doç. Dr. Cengiz, bazı ülkelerde hızlı geçiş nedeniyle kapsama sorunları yaşandığını, Türkiye'de bu tür sorunların yaşanmaması için daha planlı bir geçiş süreci yürütüldüğünü vurguladı.

5G teknolojisinin kullanım alanlarına işaret eden Cengiz, "Robotik cerrahi uygulamalarında farklı ülkelerdeki doktorlar ile hastalar arasında uzaktan ameliyatlar dahi yapılabilir. Milisaniyeler seviyesindeki gecikme sayesinde bir doktor başka bir ülkedeki hastayı robotik sistemler aracılığıyla ameliyat edebilir. Dünyada buna benzer örnekler görülmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Cengiz, 5G teknolojisinin kullanılabilmesi için cihazların da uyumlu olması gerektiğini hatırlatarak, teknolojinin daha yüksek frekanslarda çalıştığı için kullanılan telefonlarda da 5G modemi bulunması gerektiğini vurguladı.

Mobil iletişim teknolojilerinin gelişiminin hızla devam ettiğini belirten Cengiz, dünyada 6G üzerine çalışmaların başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"5G, internet ve yapay zeka gibi teknolojileri insan yaşamını kolaylaştırabilecek büyük fırsatlar sunuyor ancak bu teknolojileri toplumsal fayda sağlayacak şekilde kullanmak gerekiyor. Şu anda birçok ülkede 6G teknolojisi üzerine araştırmalar yürütülüyor. Hatta bazı ülkeler test çalışmalarına başladı. Türkiye'deki bilim insanları 6G üzerine bilimsel çalışmalarına başladı. Şu an hali hazırda uluslararası işbirlikleri kapsamında bilimsel çalışmalarımız devam ediyor. Teknolojik gelişmeler insan hayatını kolaylaştırıyor ancak bilinçli kullanımın önemli."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
