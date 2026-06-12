6 Firmaya Aldatıcı Reklam Cezası - Son Dakika
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6 Firmaya Aldatıcı Reklam Cezası

12.06.2026 09:19
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Reklam Kurulu, yanıltıcı vize randevu reklamları nedeniyle 6 firmaya 3 aya kadar tedbir cezası verdi.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, vize randevu hizmeti sunan 6 aracılık firmasına tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikteki reklamları dolayısıyla 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu hizmeti sunan bazı firmaların, randevu alma sürecine ilişkin internet ortamında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı paylaşımlar yaptığı iddiaları üzerine harekete geçildiği belirtildi.

Bu kapsamda Reklam Kurulu tarafından iddiaların odağındaki 6 firma hakkında resen inceleme başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gerçekleştirilen Reklam Kurulu toplantısında, tüketicilere yönelik 'vize randevu garantisi, vize garantisi, hızlı başvuru, kesintisiz destek, garanti çözüm, yüzde 100 onay garantisi, hızlı sonuç garantisi' gibi taahhütler içeren reklamlar nedeniyle incelemeye alınan 6 şirkete ilişkin dosyalar değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından dosyalara ilişkin nihai kararın verileceği vurgulanan açıklamada, Bakanlığın tüketicileri aldatmaya yönelik ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı inceleme ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 6 Firmaya Aldatıcı Reklam Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Neslihan Aydın Neslihan Aydın:
    buralarda böyle aracılar çok oluştu mahallemizde de herkes konuşuyo bunlardan bahsedip durduğumüz halde yetiştirilemiyo yüzleri kızmasın artık 0 0 Yanıtla
  • Özlem Kale Özlem Kale:
    ben de bunlardan birine düştüm geçen sene işte parayı aldılar sonra hiçbir şey olmadı benim için bu ceza çok az kalır gerçekten böyle işler yapanlara daha sert muamele lazım 0 0 Yanıtla
  • Kadir Köse Kadir Köse:
    ya bu firmalar ne biçim şey ya hayvanlar gibi insanları kandırıyo vize için umudu olan insanlara böyle yapmaları çok kötü 0 0 Yanıtla
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