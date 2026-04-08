6. Gıda Bankacılığı Zirvesi Gerçekleşti

08.04.2026 11:32
TİDER'in düzenlediği zirvede gıda israfı, teknoloji ve yapay zeka ele alındı, farkındalık artırıldı.

TEMEL İhtiyaç Derneği (TİDER) tarafından düzenlenen 6'ncı Gıda Bankacılığı Zirvesi, gıda israfını önlemek ve ihtiyaç sahiplerinin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan modelin yaygınlaştırılması hedefiyle gerçekleştirildi. Zirvede ayrıca teknoloji ve yapay zekanın israfla mücadeledeki etkileri ele alındı.

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) tarafından her yıl gıda bankacılığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sürdürülebilir çözümleri tartışmak amacıyla düzenlenen 'Gıda Bankacılığı Zirvesi', bu yıl 6'ncı kez gerçekleştirildi. Kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren zirvede; gıda israfının önlenmesi, sürdürülebilirlik, istihdam ve ileri dönüşüm konularının yanı sıra teknoloji ve yapay zekanın israfla mücadeledeki rolü ele alındı. Ayrıca 'İklim Riskleri Karşısında Gıda Güvenliği ve Tarımın Finansmanı', 'Gıda Sistemlerinde Yenilikler ve Uygulamalar', 'Gıda İsrafını Azaltmada Yapay Zeka ve Teknoloji Kullanımı' ile 'Sofradan Sisteme: İklim, Gıda ve Geleceğin Tasarımı' başlıklarında oturumlar düzenlendi.

'GIDA BANKALARI ARACILIĞIYLA TOPLAMDA 1 MİLYONDAN FAZLA İHTİYAÇ SAHİBİNE ULAŞIYORUZ'

Zirvede konuşan Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk, "Bugün 6'ncı Gıda Bankacılığı Zirvesi'ndeyiz. TİDER olarak gıda bankacılığını Türkiye genelinde yayma vizyonuyla çalışmalar yürütüyoruz. Bir tarafta bağışçılarımız ve destekçilerimizden aldığımız ayni bağışları, israftan kurtardığımız başta gıda ürünleri olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Gıda bankaları; belediyeler, yerel STK'lar veya kaymakamlıklar tarafından işletiliyor. Bu kapsamda ülkemizdeki gıda bankası sayısının artması için de çaba gösteriyoruz. Aynı zamanda Global Food Banking Network'ün Türkiye temsilcisiyiz. Bugün itibarıyla 39 şehirde, 77 gıda bankası Gıda Bankacılığı Ağı'na üye. Bu gıda bankaları aracılığıyla toplamda 1 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşıyoruz. Amacımız, israfın önlenmesi ve ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımların ulaştırılmasıdır" dedi.

'GIDANIN YOLCULUĞUNU, GIDA İSRAFINI, TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINI ELE ALACAĞIZ'

Tibuk, "Bu zirveyi de paydaşlarımızla bir araya gelmek; yeni bilgileri ve tecrübeleri paylaşmak, iyi örnekleri dinlemek ve destekçilerimizle etkileşimi artırmak amacıyla düzenliyoruz. Gıda ve tarımda israfın nasıl önlenebileceğini, teknolojinin nasıl kullanılabileceğini ele alacağız. Bugün ayrıca yapay zeka konusuna da değineceğiz. Artık herkes her alanda yapay zekanın nasıl kullanılabileceğini konuşuyor. Biz de özellikle tarım sektöründe israfın önlenmesine yapay zeka teknolojilerinin nasıl katkı sağladığını inceleyeceğiz. Gıdanın yolculuğunu, gıda israfını, tüketim alışkanlıklarını ele alacağız. Oldukça geniş bir katılımcı kitlesi var. Paydaşlarımızla birlikte hem tecrübelerimizi paylaşacağız hem de daha fazla bilgi edinmiş olacağız diye umuyoruz" ifadelerini kullandı.

'KAYNAKLARIN DOĞRU YÖNETİLMESİ VE İSRAFIN ÖNLENMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

BtcTurk Sponsorluk Yöneticisi Ertan Ece, "Uzun yıllardır bu organizasyonun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü içeride konuşulan konular; gıda bankacılığı ve gıda israfının önlenmesi gibi son derece önemli ve nitelikli başlıklar içeriyor. Bu oturumları dinlemekten büyük keyif alıyorum. 'BtcTurk neden burada?' diye düşünebilirsiniz. Gıda bankacılığı ya da gıda israfının neresinde yer alıyor olabiliriz? Aslında bizim için israf konusu son derece önemli. İnsanlar, yaptıkları birikimlerin ve yatırımların; özellikle ülkemizde ve dünyada son dönemde artan enflasyonist ortam nedeniyle değer kaybetmesi sonucu, farkında olmadan bir tür israfa yol açabiliyor. Bunun en önemli çözümünün ise finansal okuryazarlığın artırılması olduğunu düşünüyoruz"diye konuştu.

Ece, "BtcTurk olarak hem Bitcoin hem de finansal teknolojiler üzerinden bu bilinci yaymayı bir görev olarak görüyoruz. Kullanıcılarımıza sunduğumuz hizmetlerin yanı sıra bu alanda farkındalık oluşturmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda bugün burada, 'Bitcoin Kütüphanesi' adını verdiğimiz onlarca kitapla yer alıyoruz ve ziyaretçilerimize çeşitli hediyeler sunuyoruz. Bu girişimin sadece hoş bir hediye olmanın ötesinde bir anlamı var. Başlangıç seviyesinde ya da ileri düzeyde fark etmeksizin herkesin finansal okuryazarlığına ve ekonomi bilgisine katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. İnsanların paranın yönünü anlamalarına, birikimlerini daha bilinçli yönetmelerine ve dolayısıyla israfın önüne geçmelerine destek olmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle burada olmaktan mutluyuz. Oldukça başarılı bir organizasyon gerçekleşiyor. Bunun bir parçası olmak bize büyük bir memnuniyet veriyor. Teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: DHA

Sivil Toplum, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Finans

