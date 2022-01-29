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6 yılda 6 başkan değişti! Eski TÜİK Başkanı: Böyle bir bağımsızlık olabilir mi? - Son Dakika

6 yılda 6 başkan değişti! Eski TÜİK Başkanı: Böyle bir bağımsızlık olabilir mi?

29.01.2022 16:20
6 yılda 6 başkan değişti! Eski TÜİK Başkanı: Böyle bir bağımsızlık olabilir mi?

TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla görevden alındı. Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir ise sosyal medya hesabından bu duruma tepki gösterdi. Aydemir, "Bizden sonra ise 6 yılda 6 başkan değişti. Bir gece yarısı kararnamesiyle görevden alınabiliyorsanız bağımsızlığınızdan bahsedilebilir mi?" dedi.

Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal görevden alındı. Yerine Barış Yarkadaş'ın dile getirdiği AK Partili Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner'in damadı Erhan Çetinkaya atandı. Doğruluğu sorgulanan TÜİK'teki Erdoğan kararıyla başkanlık değişimi sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Eski TÜİK Başkanı ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, Twitter hesabından "Bizden sonra ise 6 yılda 6 başkan değişti. Bir gece yarısı kararnamesiyle görevden alınabiliyorsanız bağımsızlığınızdan bahsedilebilir mi?" dedi.

"İKTİDAR KURUMLARI KASTEN ZAYIFLATIYOR"

Aydemir'in açıklamaları şöyle:

  • 4,5 yıl TÜİK başkanlığı yaptım ve Bakanlar Kurulu kararıyla atandığım TÜİK'ten kendi isteğim ile ayrıldım. Bizden sonra ise 6 yılda 6 başkan değişti. Bir gece yarısı kararnamesiyle görevden alınabiliyorsanız bağımsızlığınızdan bahsedilebilir mi?
  • Kurumlar bağımsız olmadığı için açıklanan verilere güven kalmadı vekurumlar işlevlerini yerine getiremeyecek hale geldi.
  • İktidar kurumları kasten zayıflatıyor çünkü güçlü kurumlar fikir, strateji ve politika üretir, harfiyen talimat almazlar.
  • Keyfi yönetim üzerine kurulu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve buyönetim anlayışı değişmedikçe ülkece Resmî Gazete'yi takip etmeye devam edeceğiz.
  • Eğer ilerlemek/gelişmek/büyümek istiyorsak kural ve liyakat esaslı, şeffaf yönetim sadece kamu kurumları ve hükümet değil STK'lar ve siyasi partiler dahil her aktör için hayati önemdedir.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birol Aydemir, Resmi Gazete, TÜİK, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 6 yılda 6 başkan değişti! Eski TÜİK Başkanı: Böyle bir bağımsızlık olabilir mi? - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 6 yılda 6 başkan değişti! Eski TÜİK Başkanı: Böyle bir bağımsızlık olabilir mi? - Son Dakika
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