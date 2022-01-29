Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal görevden alındı. Yerine Barış Yarkadaş'ın dile getirdiği AK Partili Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner'in damadı Erhan Çetinkaya atandı. Doğruluğu sorgulanan TÜİK'teki Erdoğan kararıyla başkanlık değişimi sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.
Eski TÜİK Başkanı ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, Twitter hesabından "Bizden sonra ise 6 yılda 6 başkan değişti. Bir gece yarısı kararnamesiyle görevden alınabiliyorsanız bağımsızlığınızdan bahsedilebilir mi?" dedi.
Aydemir'in açıklamaları şöyle:
Son Dakika › Ekonomi › 6 yılda 6 başkan değişti! Eski TÜİK Başkanı: Böyle bir bağımsızlık olabilir mi? - Son Dakika Ekonomi