634 Deniz Kurtarma Operasyonu Gerçekleşti - Son Dakika
634 Deniz Kurtarma Operasyonu Gerçekleşti

29.03.2026 13:28
Uraloğlu, 2025'te 634 deniz arama kurtarma operasyonu yapıldığını ve 7 bin 861 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) koordinasyonunda, 2025'te 634 deniz arama kurtarma operasyonu gerçekleştirildiğini ve bu operasyonlarda 7 bin 861 kişinin sağ bulunduğunu, 101 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi 2025 yılı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin modern teknik altyapısı ve uzman personeliyle, Türkiye'nin arama kurtarma sorumluluk sahasında meydana gelen deniz ve hava kazalarına yönelik faaliyetleri kesintisiz şekilde koordine ettiğini belirten Uraloğlu, "2025 yılı boyunca, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda, 634 deniz arama kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda, 7 bin 861 kişi sağ, 101 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Merkezimiz aynı zamanda, dünyanın herhangi bir yerinde tehlike altında bulunan Türk bayraklı veya Türk vatandaşlarını taşıyan deniz ve hava araçlarına ilişkin durumlarda da ilgili ülkelerin arama kurtarma birimleriyle gerekli koordinasyonu sağlıyor, hafta sonu ve resmi tatiller dahil olmak üzere, 7 gün 24 saat esasıyla görev yapıyor." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Türkiye'nin uydu destekli arama kurtarma sistemleriyle, operasyonlara çok daha hızlı müdahale edebildiğini vurguladı. Uluslararası Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi COSPAS-SARSAT'ın, tehlike sinyali gönderen gemi, uçak ve kişilerin kimlik ve konum bilgilerini süratle tespit ettiğine dikkati çekerek, "Uydu destekli sistemimiz sayesinde, müdahale ekipleri hızla harekete geçebiliyor. Bu sistemle, acil durum sinyallerini dakikalar içinde doğrulayabiliyor, yüksek hassasiyetle tespit edilen konum verileri sayesinde arama kurtarma ekiplerini kısa sürede olay yerine yönlendirebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, 5 ülkeye Türk MCC üzerinden hizmet sunuyor"

Türkiye'nin, Görev Kontrol Merkezi (MCC) bulunan 36 ülke arasında yer aldığına işaret eden Uraloğlu, Türkiye'nin sorumluluk sahasına ilaveten İran, Irak, Afganistan, Gürcistan ve Ukrayna'ya da Türk MCC üzerinden ücretsiz hizmet sunulduğunu aktardı.

Uraloğlu, yeni ülkelerin hizmet kapsamına alınmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama ve Kurtarma Yönetmeliği kapsamında, Türk Arama Kurtarma Sahası Doğu Akdeniz'de genişletildi ve bölgede müdahale kapasitesi güçlendirildi. Arama kurtarma faaliyetlerinde, teknoloji etkin şekilde kullanılıyor. Tüm arama kurtarma unsurlarının canlı olarak takip edilebildiği, meteorolojik verilerin işlendiği ve yapay zeka destekli karar süreçlerinin yer aldığı Arama Kurtarma Portal Projesi üzerinde çalışmalar sürüyor. Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi, güçlü teknik altyapısı ve uluslararası koordinasyon kapasitesiyle arama kurtarma faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. İnsan hayatını önceleyen çalışmalara devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 634 Deniz Kurtarma Operasyonu Gerçekleşti - Son Dakika

SON DAKİKA: 634 Deniz Kurtarma Operasyonu Gerçekleşti - Son Dakika
