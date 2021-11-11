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65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz taşınmasına şoförlerden tepki - Son Dakika

65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz taşınmasına şoförlerden tepki

11.11.2021 12:29
65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz taşınmasına şoförlerden tepki

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 65 yaş ve üstü vatandaşların halk otobüslerinde ücretsiz taşınması, şoförler tarafından tepkiyle karşılandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 65 yaş ve üstü vatandaşların halk otobüslerinde ücretsiz taşınması, şoförler tarafından tepkiyle karşılandı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı başkanlığında İlçe Trafik Komisyonu toplandı. Toplantı sonrası, 65 yaş ve üstü vatandaşların halk otobüslerinde ücretsiz taşınması kararlaştırıldı. Bugün sabah saatlerinden itibaren halk otobüslerinin kalktığı durakta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Şoförlerin alınan karara tepki vermesinin ardından, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek durağa gelerek açıklamada bulundu.

Şoför esnafının mağduriyet yaşadığını söyleyen Civelek açıklamasında,

"Bu durumun bir an önce düzelmesi lazım. Yasa çıkmış 65 yaş üstü bedava taşınacak diye. Fakat bunun ilçeden ilçeye değişmesi lazım. Bazı il ve ilçelerde halk otobüslerine mazot ve para yardımı yapılıyor. Bazı büyükşehirlerin kendi halk otobüsleri var, zaten bunlara problem olmuyor. Pandemi bitmiş durumda değil, hastalıklar artıyor, 65 yaş üstünü bindirip de hastalık bulaştırmaya gerek yok ki. 8 bin TL maaş alan emekli var, yüz tane dairesi olan emekli var. Bu kişiler bedava binmek istiyor. Hak verilmiş, bunlar doğru bir hak değildir. Gelir tespiti yapılsın, ücreti az olan emeklileri bedava çekelim. Halk otobüsüne zengin binmiyor, arabası olan binmiyor, sadece işçiler biniyor. Kimden para toplayacağız? Bu adamların çoğu icralık. Bu kadar üstümüze gelinmez. Emekli ise parası ile binecek, emekli 1 TL versin. 65 yaş üstü emeklinin tüm sorunları bitmiş sadece ulaşımı mı kalmış? Bu durumdan dolayı Türkiye'de esnafımız mağdur oluyor" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ile görüştüğünü belirten Civelek, belirlenen kanunun bu olduğunu kendilerine söylediğini ifade etti. - ZONGULDAK

65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz taşınmasına şoförlerden tepki

Zonguldak, Hisarcık, Emekli, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz taşınmasına şoförlerden tepki - Son Dakika Ekonomi


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