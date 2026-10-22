7'nci Fon Kurulu'nda sürecin başından bu yana 55 bin 755 hesaba 49,7 milyar TL ödendi - Son Dakika
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7'nci Fon Kurulu'nda sürecin başından bu yana 55 bin 755 hesaba 49,7 milyar TL ödendi

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7\'nci Fon Kurulu\'nda sürecin başından bu yana 55 bin 755 hesaba 49,7 milyar TL ödendi
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Yılmaz başkanlığındaki 7'nci Fon Kurulu Toplantısı sonrası İletişim Başkanlığı, tasfiye sürecindeki fon sayısının 131'den 47'ye düştüğünü ve 55 bin 755 hesaba 49,7 milyar TL ödendiğini açıkladı. Hedef Portföy'ün 31 fonundan 18'inin tasfiyesi 21 Ekim 2026 itibarıyla tamamlandı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 7'nci Fon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı, "Sürecin başından bu yana; tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131'den 47'ye düşmüş, 55 bin 755 hesaba toplam 49,7 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapılmıştır" açıklaması yaptı.

7'nci Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya; Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı. Toplantının ardından İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "SPK'nın 15 Ekim 2026 tarihli kararı ile tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemleri ile ilgili olarak; 31 fonun 18'inin tasfiye işlemleri 21 Ekim 2026 itibarıyla tamamlanmıştır. Bu kapsamda, toplam 10 bin 8 adet hesaba 8,9 milyar TL ödenmiştir. Söz konusu grubun kalan 13 fonunun tasfiyesine ilişkin çalışmalar da hızlıca tamamlanacaktır. Böylece, sürecin başından bu yana; tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131'den 47'ye düşmüş, 55 bin 755 hesaba toplam 49,7 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapılmıştır" denildi.

'ÖDEMELERE İLİŞKİN SÜREÇLER HIZLICA İLERLETİLECEK'

Açıklamada ayrıca "Önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararlarına istinaden Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak kanun teklifinin görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda devam etmekte olup, teklifin kısa süre içinde yasalaşacağı öngörülmektedir. Görüşülmekte olan kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından, kalan fonlara ait ara ödemelere ilişkin süreçler hızlıca ilerletilecektir. Elde edilen fahiş ve haksız kazançların geri alınmasına yönelik süreçler Adalet Bakanlığı, TMSF ve MASAK tarafından titizlikle takip edilmektedir. Tasfiye süreci; hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilemeyecek bir anlayışla ve en yüksek sayıda yatırımcının, ödemelerini mümkün olan en yüksek değerde alabilmesini temin edecek bir yaklaşımla yürütülecektir. Tasfiye sürecinin teknik düzeyde günlük bazda takibini yapmak ve kurumlar arası ortak çalışmalarda eş güdümü sağlamak üzere Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın görevlendirilmiştir. Bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile tasfiye sürecinde görev alan diğer kurumlar, kendi yetkilerinde bulunan hususlarda kamuoyunu bilgilendirecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
EkonomiFinansSon Dakika

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