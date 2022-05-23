7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi 26 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
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7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi 26 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek

23.05.2022 11:47
7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi 26 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek

7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi, "Çevresel Sürdürülebilirliğe Dayalı Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler" ana temasıyla 26 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi, "Çevresel Sürdürülebilirliğe Dayalı Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler" ana temasıyla 26 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Kentsev'den yapılan açıklamaya göre, kentsel dönüşüm sürecini kamuoyuna iyi bir şekilde anlatmak amacıyla 2013'te yola çıkan ve bu alanda ilk ve tek ulusal kongre olan "Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi"nin 7'ncisinde riskli binaların dönüşümü ve akıllı şehirler her yönüyle ele alınacak.

Kongre kapsamında, bu yıl üçüncü kez "Kentsel Dönüşüm Başarı ve Teşvik" ödüllerini almaya hak kazanan belediyeler, 2 ay sürecek yoğun değerlendirme çalışmaları sonucu belli olacak.

İnşaat sektörünün ve belediyelerin önde gelen temsilcileri ve başkanları, kentsel dönüşüm konusunu 4 ayrı oturumda masaya yatıracak.

Belediyelere yönelik ödül töreni ile başlayacak kongrede, "Yerel Yönetimler Açısından Çevresel Sürdürülebilirlik ve Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Süreci", "İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Açısından Çevresel Sürdürülebilirlik", "Tüm Yönleriyle Akıllı Şehir Uygulamaları" ve "Kentsel Dönüşüme Öneriler ve Yeni Modeller" başlıklı oturumlar düzenlenecek.

"Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Kentsel Dönüşüm Haftası Özel Oturumu"nun da gerçekleştirileceği kongre kapsamında, kentsel dönüşüm ve akıllı şehirler konusunda hazırlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarına da başarı ödülleri verilecek.

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Kaynak: AA

Kentsel Dönüşüm, İstanbul, Kongre, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi 26 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi 26 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
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