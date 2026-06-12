7. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi Düzenlendi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Ekonomi, Finans ve Enerji Derneği işbirliğiyle düzenlenen 7. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi'ne ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ayasofya Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen kongrede, ekonomi, finans, enerji ve dijital dönüşüm ekseninde şekillenen küresel dönüşümler, akademik bakış açısıyla değerlendirildi.

Kocaeli Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi ve ASFAAG Derneği destekleriyle hayata geçirilen kongreye dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarını, araştırmacıları ve sektör temsilcilerini bir araya getiren kongreye katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Açıklamada kongre sonrası etkinlikteki görüşlerine yer verilen İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, dünyaya şekil veren üç temel unsurun ekonomi, finans ve enerji olduğunu belirtti.

Kaya, bu unsurların çok iyi yönetilmesi ve değerlendirilmesinin önem arz ettiğini vurgulayarak, üniversitelerin de bu alanda bir araya gelip karar alıcı ve uygulayıcılara yol göstermesi gerektiğini aktardı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek de kongrede yaptığı değerlendirmede, kongreye 19 ülkeden, 75 farklı üniversite, araştırma kurumu ve sektörel kuruluştan katılım sağlandığını kaydetti.

Şimşek, bilim kurulunun değerlendirmeleri sonucunda 99 bildirinin programa kabul edildiğini aktardı..

Enerji sektörünün, kaynak kompozisyonundan piyasa tasarımına, veri yönetiminden yatırım finansmanına kadar uzanan geniş bir alanda köklü bir dönüşüm sürecine girdiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Enerji ekonomisi literatüründe uzun yıllar boyunca temel tartışmalar arz güvenliği, kaynak çeşitlendirmesi, maliyet minimizasyonu ve piyasa serbestleşmesi ekseninde yürütülmüştür. Bugün ise karşı karşıya olduğumuz meseleler çok daha karmaşık bir yapı arz etmektedir. Uluslararası literatürde bu dönüşüm sıklıkla, karbonsuzlaşma, dijitalleşme ve merkezsizleşme eksenlerinde açıklanıyor. Son yıllarda yaşanan enerji fiyat şokları, tedarik zinciri kırılmaları, kritik mineraller etrafında şekillenen yeni rekabet alanları, veri merkezlerinin artan enerji talebi ve yapay zeka kaynaklı dönüşümler, enerji sektörünün yeni bir döneme girdiğini açıkça göstermektedir."

Enerjide dönüşümün üç temel dinamiği

Enerji sektöründeki dönüşümü üç tamamlayıcı boyut üzerinden ele alan Şimşek, yenilenebilir enerji kaynaklarının bu alandaki payının artarken, depolama teknolojilerinin geliştiğini, ulaşım ve sanayide elektrifikasyonun hızlandığını ve dağıtık üretim modellerinin yaygınlaştığını kaydetti.

Dijitalleşmenin sadece süreçlerin elektronik ortama taşınması değil, sistemlerin veri temelli hale gelmesi anlamına geldiğini vurgulayan Şimşek, yapay zeka ve büyük veri uygulamalarının artık enerji ticaretinden bakım planlamasına kadar pek çok süreçte kullanıldığını, akıllı sayaçlar ve dinamik fiyatlamalarla tüketicilerin de aktif birer aktör olduğunu anlattı.

Bu durumun veri ve siber güvenliği stratejik bir öncelik haline getirdiğini aktaran Şimşek, yeşil finansman araçları, karbon piyasaları ve yeni yatırım modellerinin de artık sektörün ayrılmaz bir parçası olduğunu aktardı.

Şimşek, enerjinin tarih boyunca ekonomik ve siyasi gücün kesişim noktasında yer aldığını vurgulayarak, "Bugün rekabet yalnızca enerji kaynakları üzerinden değil, veri, yapay zeka, yarı iletken teknolojileri, enerji depolama sistemleri ve kritik mineraller üzerinden şekillenmektedir. Kanaatimce önümüzdeki dönemin temel rekabet unsuru enerji kaynaklarını, teknoloji kapasitesini, finansal gücü ve nitelikli insan kaynağını birlikte yönetebilme kabiliyeti olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ekonomi, finans ve enerjiye stratejik bakış

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de kongrenin bir paydaşı olmaktan onur duyduklarını, ekonomi, finans ve enerjinin sağlık kadar önemli hale geldiğini ve stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Cantürk'te, Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle bu konularla yakından ilgilenildiğini ve bu anlamda bölgedeki imkanların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini anlattı.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesine bağlı Avrasya Araştırma Enstitüsü Direktörü Doç. Dr. Suat Beylur ise kongrenin her geçen yıl daha da güçlenerek ilerlediğini, bu başarının arkasında güçlü motivasyonlar barındırdığını aktardı.

Beylur, bu yılki temanın güncel teknolojik gelişmeleri ve ekonomik dönüşümleri ele alarak kongrenin uluslararası tanınırlığını gözler önüne serdiğini anlattı.

Küresel risk ve stratejiler ele alındı

Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Araştırmadan Sorumlu Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan, "Arz Kesintileri Dönemlerinde Stratejik Bir Finansal Araç Olarak Petrol Arzının Tokenizasyonu" başlıklı sunumunu gerçekleştirerek katılımcılara yenilikçi bir finansal perspektif sundu. Ardından, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erden ise "Megavattan Megabayta: Jeopolitik Risk Çağında Rüzgar Enerjisinin Üç Cephesi" başlıklı değerlendirmelerde bulundu.

Kongrenin özel oturumunda ise Pamukkale Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Nazlıoğlu yer aldı.

Nazlıoğlu, "Faktör Modellerinde Gelişmeler ve Sistematik Risk Analizine Yönelik Uygulama" başlıklı kapsamlı sunumuyla akademik literatüre ve risk analiz süreçlerine dair önemli teknik yaklaşımlar paylaştı.

Açılış programının tamamlanmasının ardından kongre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ayasofya Yerleşkesinde ve çevrim içi salonlarda gerçekleştirilen eş zamanlı oturumlarla devam etti.