Yumurta sektörüne ilişkin gelişmeler ve sektörün beklentileri, "Geleceğimiz yumurta" temasıyla Antalya'da yapılacak zirvede ele alınacak.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliğinden (YUM-BİR) yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'da 27-29 Kasım'da düzenlenecek 7. Yumurta Zirvesi, sektörün paydaşlarını bir araya getirecek.

Zirvede, küresel hayvan refahına ilişkin gelişmeler, küresel yumurta sektörünün görünümü ve yumurta tavukçuluğundaki teknolojik gelişmeler değerlendirilecek.

"Sektörün yol haritasını ortaya koyacağız"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, yumurta sektörünün iklim değişikliği ve küresel gelişmeler doğrultusunda yeni bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek şunları ifade etti:

"Üretimin sürdürülebilirliği, gıda güvenliği, kalite standartları, teknolojik yatırımlar ve yeni üretim modelleri, sektörün geleceğini şekillendiren başlıca konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda, Türkiye yumurta sektörünün mevcut durumunu, karşılaştığı sorunları, gelişim potansiyelini ve uluslararası rekabet gücünü ele alarak sektörün geleceğine yönelik beklentileri değerlendireceğiz. Zirvede yarının yumurta sektörünü şekillendirecek fırsatları ve yol haritasını ortaya koyacağız."