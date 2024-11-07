8. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi Yaklaşıyor

Ekonomi

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin (TSPB) her yıl finans sektörünün nabzını tuttuğu, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin 8'incisi için geri sayım başladı.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre "Üçüz (Dijital, Yeşil ve Toplumsal) Dönüşümün Kesişim Noktası: Sermaye Piyasaları" temasıyla fiziki katılım ve çevrim içi panel ve eğitimlerin olacağı kongre, 10 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) desteklediği, Borsa İstanbul AŞ, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin ana sponsor olduğu kongre, hibrit şekilde dünyanın her yerindeki yatırımcılara açık olacak.

Üçüz Dönüşüm tüm yönleriyle ele alınacak

Kongrede, "Dijital", "Yeşil" ve "Toplumsal" ana başlıkları altında dünya ve Türkiye gündeminde yer alan konular, alanında uzman kişilerin katılımıyla ele alınacak.

Bu yıl da "karbon nötr" olarak tasarlanan kongre, ücretsiz ve herkesin katılımına açık olacak.

Bir tam gün sürecek kongrede panel başlıkları, "Dijital, Yeşil ve Toplumsal Dönüşüm" olarak tasarlandı.

Kongrede gün boyunca 12 panel ve 12 eğitim modülü yer alacak. Finans ve sermaye piyasalarında yeni eğilimler, ürünler, teknolojiler, alternatif yatırım araçları ve alanları, dijital dönüşüm, yeşil finans ve toplumsal dönüşüm alanlarındaki yenilik ve gelişmelerin ele alınacağı kongrede, geleceğe dair önemli perspektifler sunulacak.

Kongrenin sosyal sorumluluk projesi Darüşşafakalı öğrenciler için olacak

"Kongremize Sen de Katıl, Darüşşafakalı Öğrencilerin Nitelikli Eğitimine Destek Ol!" sosyal sorumluluk projesi ile 8. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne kayıt yaptıran katılımcılar adına İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ sponsorluğunda, Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağış yapılacak.

Sosyal sorumluluk projesiyle Darüşşafaka Cemiyeti'nin 1863'ten bu yana sürdürdüğü "Eğitimde Fırsat Eşitliği" misyonuna destek olunacak.

Söz konusu sosyal sorumluluk projesi kapsamında annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı öğrencilerin nitelikli eğitimine katkıda bulunulacak.

Kongreye kayıtlar, "www.sermayepiyasalarikongresi.org.tr" web sitesi üzerinden ücretsiz yapılabilecek.