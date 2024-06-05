9 günlük bayram tatili açıklaması turizmcinin yüzünü güldürdü: Yüzde 100 doluluk bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

9 günlük bayram tatili açıklaması turizmcinin yüzünü güldürdü: Yüzde 100 doluluk bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 9 günlük Kurban Bayramı tatili, turizm sektörünün yüzünü güldürdü.

05.06.2024 14:01
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9 günlük bayram tatili açıklaması turizmcinin yüzünü güldürdü: Yüzde yüz doluluk bekleniyor

TÜRSAB Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, "Şu an da yüzde 70 yüzde 90 arasında değişen otel doluluklarımız bayram haftasında yüzde 100'e ulaşır

ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 9 günlük Kurban Bayramı tatili, turizm sektörünün yüzünü güldürdü. TÜRSAB Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, "Şu an da yüzde 70 yüzde 90 arasında değişen otel doluluklarımız bayram haftasında yüzde 100'e ulaşır" dedi.

16-19 tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı'nın, 20- 21 Haziran günlerinin de idari izin sayılarak tatil sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 9 gün ilan edilmesi, turizmde doluluk oranlarını artıracak.

"Erken rezervasyonlar iyi gidiyor"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, bayram öncesi satışların iyi gittiğine dikkat çekere, 9 günlük tatilin açıklanmasıyla satışların daha da hızlanacağını dile getirdi. Kuk, "Şu an ki satışlara baktığımızda bayram öncesi rezervasyonlar iyi gidiyor, şu anda yer yer yüzde yetmişle yüzde 90 arasında değişen doluluk oranları var. 9 günlük tatilin duyurulmasının ardından satışlar da daha da hızlanacak. Haziran'ın 10'unda itibaren okullar da tatil tatile giriyor, okul tatilleri ile beraber dokuz günlük kurban bayramı tatili insanların tatil planlarını daha uzun sürede yapmaları açısından çok faydalı olacak. Bizim şu an da yüzde 70 yüzde 80 yüzde 90 arasında değişen otel rezervasyonlarımız bayram haftasında yüzde 100'e ulaşır diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

"Kültür turizmi ön plana çıkarılmalı"

Erken rezervasyon dönemi olan Kasım Ocak Şubat Mart aylarında çok iyi bir erken rezervasyon dönemi geçirdiklerini belirten TÜRSAB Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, alternatif turizmin ön plana çıkartılması gerektiğini söyledi. Kuk, şu şekilde devam etti: "Satışlarımız oldukça iyiydi, 2023 rakamların üzerine çıktık ama mesela şu anda last minute satışları istenilen düzeyde gitmiyor. Mayıs ayı itibari ile biraz yavaş seyrediyor. Dolayısıyla bizim bu işi birazcık daha alternatif turizmde geliştirmemiz lazım yani Türkiye'de kültür turizmine önem vermemiz gerekiyor. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, Anadolu'da tarih fışkırıyor, doğal güzellikler fışkırıyor, biz bu açıdan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği olarak da Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda "Turizm Yüzyılı" projesini başlattık. Buradaki amacımız, Anadolu'nun şu ana kadar bilinmeyen ve keşfedilmemiş turistik değerlerini öne çıkarmak. Alternatif turizm anlamında bu tür projelere ağırlık verirsek, sadece deniz kum güneşin dışında başka turizm çeşitliliğini bu ülkede geliştirirsek, tabii ki otellerimizdeki doluluklarımız da artacaktır."

TÜRSAB Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, turizm sektöründeki en büyük sorunun ise artan maliyetler olduğunu ve bu durumun yurt dışı ile rekabet oranını etkilediğini kaydetti.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı, Tatil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 9 günlük bayram tatili açıklaması turizmcinin yüzünü güldürdü: Yüzde 100 doluluk bekleniyor - Son Dakika

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