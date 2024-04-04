9 günlük bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Ekonomi

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 9 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi.

BAYRAM ÖNCESİ OTOBÜS FİRMALARINA YAKIN TAKİP

Bakan Uraloğlu, ayrıca "Trafiğin yoğun olduğu karayolu güzergahlardaki yol çalışmalarımıza ara verdik. Tatil boyunca devam eden yol bakım onarım çalışmalarını asgari düzeye indirdik. Şerit daraltmalarını mümkün olduğu kadar kaldırdık. Otobüs terminallerinde denetimleri artırdık. Fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili firmalara uyarılarda bulunduk.

Korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezası keseceğiz." ifadelerini kullandı.

İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL'DA DEMİRYOLU ÜCRETSİZ

Öte yandan köprü ve otoyolların yanı sıra İzmir, Ankara ve İstanbul'da demiryolu ulaşımı da ücretsiz olarak hizmet verecek.

Ücretsiz hatlar: