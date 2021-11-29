Bursa'dan 9 ülkeye ihraç edilen fidanların hasadı başladı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde, 9 ülkeye ihraç edilen fidan ve çöğür hasadı yapılıyor.

Yurt içine ve dışına fidan satışı yapılan ilçenin kırsal Cerrah Mahallesi'nde çiftçilerin yoğun hasat mesaisi başladı.

Mahalle muhtarı Hasan Ayar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bölgede yetiştirilen çöğür ve aşılı fidanların Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 70'ini karşıladığını söyledi.

Yılda yaklaşık 15 milyon çöğür üretimi yaptıklarını aktaran Ayar, "Bunun yaklaşık 5 milyonu Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Bosna-Hersek, Kosova, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan olmak üzere 9 ülkeye ihraç ediliyor. Kalan kısmı ise Türkiye genelinde satışa sunuluyor." dedi.

Bu sene talebe yetişmek için zorlandıklarını anlatan Ayar, "Keşke biraz daha fazla üretim yapsaydık. Mahallemizin yüzde 90'ı fidan üretimi yaparak geçimini sağlıyor. Toprağımızın verimli olmasından dolayı her çeşit fidan üretimini yapabiliyoruz. İhraç ürünlerinden yaklaşık 10 milyon dolar civarında bir gelir sağlanıyor." diye konuştu.