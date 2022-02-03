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9. Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika

9. Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Fuarı kapılarını açtı

03.02.2022 16:55
9. Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Fuarı kapılarını açtı

Parayla çalışan oyuncak otomatlarından yerli yazılım sanal gerçeklik (VR) oyunlarına, nano teknolojik oyun parklarından simülatörlere kadar pek çok inovatif ürün, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 9. Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Fuarı'nda (ATRAX 2022) görücüye çıktı.

Parayla çalışan oyuncak otomatlarından yerli yazılım sanal gerçeklik (VR) oyunlarına, nano teknolojik oyun parklarından simülatörlere kadar pek çok inovatif ürün, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 9. Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Fuarı'nda (ATRAX 2022) görücüye çıktı.

Tureks Uluslararası Fuarcılık açıklamasına göre, sektörün buluşma noktası olan fuar, 17 ülkeden 197 firmanın katılımıyla 5 Şubat Cumartesi akşamına kadar açık olacak.

Sektör profesyonelleri için önemli iş birliği fırsatı sunan organizasyon, sergilenen ürün ve hizmetleri kadar alanında uzman konuklarının katılımıyla gerçekleşen panelleri ile de sektörü A'dan Z'ye tüm yönleriyle ele alıyor. Cumartesi akşamına kadar kapıları açık olacak fuar kapsamında, eğlence parklarından VR çocuk oyun gruplarına, jetonlu oyun makinelerinden tırmanma duvarı ekipmanlarına, hareket simülatörlerinden ses ışık sahne sistemlerine kadar son teknoloji inovasyon harikası ürün ve hizmetler sergilenecek.

Fuar kapsamında ayrıca şehir yaşamına değer katan başarılı projeler de taçlandırılacak. "8. Atrax Star Ödülleri" töreni üniversitelerden belediyelere, AVM'lerden otellere kadar geniş bir katılımla 4 Şubat Cuma günü fuar alanında gerçekleştirilecek. Eğlence dünyasının Oscar'ı olarak da nitelendirilen tören, 17 kategoride şehir hayatına mutluluk katacak en yaratıcı projeleri belirleyecek.

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Cumartesi, İstanbul, oyunlar, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 9. Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika Ekonomi


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