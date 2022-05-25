AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika
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AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

25.05.2022 14:54
AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2022 yılının 1. çeyreğinde yüzde 7,2 artmasını öngörüyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2022 yılının 1. çeyreğinde yüzde 7,2 artmasını öngörüyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 31 Mayıs Salı günü açıklanacak 2022 yılı 1. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7,2 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ilk çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 5,4 ile yüzde 8,1 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2022'ye ilişkin büyüme beklentileri, en düşük yüzde 2,1 ve en yüksek yüzde 4,5 oldu.

Türkiye ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1 ve tamamında yüzde 11 büyüme kaydetmişti.

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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Gayrisafi, Finans, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika
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