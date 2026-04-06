Üye Girişi
Son Dakika Logo

AA'nın 106. Yıl Dönümü Kutlandı

06.04.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATO Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansı'nın 106. yılını kutlayarak önemine vurgu yaptı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı.

Baran, yazılı açıklamasında, Ajansın tarihi önemine ve çalışmalarına dikkati çekti.

AA'nın 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu ve Milli Mücadele'nin sesi olarak tarih sahnesine çıktığını vurgulayan Baran, "AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kuruluşundan bu yana geçen 106 yıllık süreçte AA'nın tarafsız, güvenilir ve hızlı habercilik anlayışıyla yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın saygın haber kaynaklarından biri haline geldiğine işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"AA, farklı dillerde yürüttüğü yayıncılık faaliyetleriyle Türkiye'nin sesini küresel ölçekte duyurarak, uluslararası medya alanında önemli bir referans noktası olmayı başarmıştır. Dijital dönüşüm, teknolojik gelişmeler ve değişen medya dinamiklerine hızla uyum sağlayan ve habercilikte kalite çıtasını sürekli yukarı taşıyan AA'nın doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine sunduğu katkı, savaş ve çatışmaların yaşandığı, küresel ekonomik rekabetin hız kazandığı içinde bulunduğumuz dünya konjonktüründe çok daha büyük önem taşıyor. Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle başta AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz olmak üzere, AA'nın tüm yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Gürsel Baran, Teknoloji, Ekonomi, Medya

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 12:27:41. #.0.4#
AA'nın 106. Yıl Dönümü Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.