AB, 2022'nin ilk yarısında 50 milyar avroluk tahvil ihraç edecek

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırlanan kurtarma programının finansmanı kapsamında 2022'nin ilk yarısında 50 milyar avroluk uzun vadeli tahvil ihraç edecek.

AB Komisyonu, salgının ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan "Yeni Nesil AB" adlı cari fiyatlarla 800 milyar avroluk kurtarma programının finansman stratejisi çerçevesinde gelecek yılın ilk yarısına ilişkin tahvil ihraç planını açıkladı.

Plana göre, AB, Ocak-Haziran 2022 döneminde toplam 50 milyar avroluk uzun vadeli tahvil ihraç edecek.

Buna ilave olarak kısa vadeli tahvil ihracı da yapılacak.

Böylece, üye ülkelerin kurtarma programları sağlanacak kaynakla finanse edilecek.

AB, bu yılın haziran ayından beri 12 milyar avrosu yeşil olmak üzere toplam 71 milyar avroluk tahvil ihraç etti. AB Komisyonu bu kaynağın 54 milyar avrosunu üye ülkelere kurtarma programlarının ön finansmanı olarak gönderdi.

AB, kurtarma programının finansmanı için 2026 sonuna kadar yaklaşık 800 milyar avroluk tahvil ihracı planlıyor.

Kurtarma programı

AB Komisyonu, üye ülkelerin teminatıyla kurtarma programı için 2026 yılı sonuna kadar sermaye piyasalarında borçlanacak. Komisyon, bu kaynağı üye ülkelere hazırladıkları yatırım ve reform planları doğrultusunda uygun koşullu kredi ve hibe olarak dağıtacak.

Üye ülkeler bu kaynağı, dijital dönüşüm ve iklim hedefleri ile uyumlu biçimde yatırıma dönüştürecek.

AB ülkelerine 360 milyar avro kredi ve 312,5 milyar avro hibe olarak dağıtacak. Paket kapsamında, AB'nin kalkınma odaklı diğer çeşitli programlarına da önemli miktarda mali kaynak sağlanacak.